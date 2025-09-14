Emmy 2025: confira os vencedores da maior premiação da TV

A 77ª cerimônia do Emmy Awards será realizada na noite deste domingo (14/9), a partir das 20h30 — no horário de Brasília —, direto do Peacock Theatre, em Los Angeles. Considerado o Oscar da televisão, a premiação deste ano tem como os principais concorrentes as obras Ruptura e O estúdio, da Apple TV+, cada um concorrendo a 13 indicações nas categorias principais, e The white lotus, da HBO Max, com 11.
Desde sua criação, em 2019, a Apple TV+ vem lançando produções com enredos originais que fazem sucesso entre a audiência e a crítica especializada. Ted Lasso e The morning show são alguns exemplos de séries que marcaram edições anteriores do Emmy, com diversas indicações e estatuetas. Em 2025, os seriados mais indicados à premiação são da plataforma: Ruptura e O estúdio dominam as categorias de drama e comédia, respectivamente.
A HBO Max também foi destaque nas categorias de drama do Emmy. Com The white lotus, The pitt, The last of us e Hacks, o streaming recebeu 18 nomeações.
Confira os vencedores do Emmy 2025 (a lista será atualizada ao decorrer da premiação)
Melhor série de drama
Andor
A diplomata
The last of us
Paradise
The pitt
Ruptura
Slow horses
The white lotus
Melhor ator em série de drama
Sterling K Brown - Paradise
Gary Oldman - Slow Horse
Pedro Pascal - The last of us
Adam Scott - Ruptura
Noah Wyle - The Pitt
Melhor atriz em série de drama
Kathy Bates - Matlock
Sharon Horgan - Mal de família
Britt Lower - Ruptura
Bella Ramsey - The last of us
Keri Russell - A diplomata
Ator coadjuvante em série de drama
Zach Cherry - Ruptura
Walton Goggins - The white lotus
Jason Isaacs - The white lotus
James Marsden - Paradise
Sam Rockwell - The white lotus
Tramell Tillman - Ruptura
John Turturro - Ruptura
Atriz coadjuvante em série de drama
Patricia Arquette - Ruptura
Carrie Coon - The white lotus
Katherine LaNasa - The pitt
Julianne Nicholson - Paradise
Parker Posey - The white lotus
Natasha Rothwell - The white lotus
Aimee Lou Wood - The white lotus
Ator convidado em série de drama
Giancarlo Esposito - The boys
Scott Glenn - The white lotus
Shawn Hatosy - The pitt
Joe Pantoliano - The last of us
Forest Whitaker - Andor
Jeffrey Wright - The last of us
Atriz convidada em série de drama
Jane Alexander - Ruptura
Gwendoline Christie - Ruptura
Kaitlyn Dever - The last of us
Cherry Jones - The handmaid’s tale
Catherine O’Hara - The last of us
Merritt Wever - Ruptura
Direção em série de drama
Andor
The pitt (episódio 6:00 P.M.)
The pitt (episódio 7:00 A.M.)
Ruptura (episódio Chikhai Bardo)
Ruptura (episódio Cold Harbor)
Slow Horses
The white lotus
Roteiro em série de drama
Andor
The pitt (episódio 2:00 P.M.)
The pitt (episódio 7:00 A.M.)
Ruptura
Slow horses
The white lotus
Melhor série de comédia
Abbott elementary
O urso
Hacks
Ninguém quer
Only murders in the building
Falando a real
O estúdio
What we do in the shadows
Melhor ator em série de comédia
Adam Brody - Ninguém quer
Seth Rogen - O estúdio
Jason Segel - Falando a real
Martin Short - Only murders in the building
Jeremy Allen White - O urso
Melhor atriz em série de comédia
Uzo Aduba - The residence
Kristen Bell - Ninguém quer
Quinta Brunson - Abbott elementary
Ayo Edebiri - O Urso
Jean Smart - Hacks
Melhor ator coadjuvante em série de comédia
Ike Barinholtz - O estúdio
Colman Domingo - As quatro estações
Harrison Ford - Falando a real
Jeff Hiller - Alguém em algum lugar
Ebon Moss-Bachrach - O urso
Michael Urie - Falando a real
Bowen Yang - Saturday Night Live
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
Liza Colón-Zayas - O urso
Hannah Einbinder - Hacks
Kathryn Hahn - O estúdio
Janelle James - Abott Elementary
Catherine O'Hara - O estúdio
Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary
Jessica Williams - Falando a real
Melhor ator convidado em série de comédia
Jon Bernthal - O urso
Bryan Cranston - O estúdio
Dave Franco - O estúdio
Ron Howard - O estúdio
Anthony Mackie - O estúdio
Martin Scorsese - O estúdio
Melhor atriz convidada em série de comédia
Olivia Colman - O urso
Jamie Lee Curtis - O urso
Cynthia Erivo - Poker face
Robby Hoffman - Hacks
Zoë Kravitz - O estúdio
Julianne Nicholson - Hacks
Melhor direção em série de comédia
O Urso
Hacks
Mid-Century Modern
O ensaio
O estúdio
Melhor roteiro em série de comédia
Abbott Elementary
Hacks
O ensaio
Alguém em algum lugar
O estúdio
What we do in the shadows
Melhor minissérie
Adolescência
Black mirror
Dying for sex
Monstros: A história de Lyle e Erik Menendez
Pinguim
Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para a TV
Jake Gyllenhaal - Acima de qualquer suspeita
Colin Farrell - Pinguim
Stephen Graham - Adolescência
Brian Tyree Henry - Dope thief
Cooper Koch - Monstros: A história de Lyle e Erik Menendez
Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para a TV
Cate Blanchett - Disclaimer
Meghan Fahy - Series
Rashida Jones - Black Mirror
Cristin Milioti - Pinguim
Michelle Williams - Morrendo por sexo
Melhor ator coadjuvante em minissérie, antologia ou filme para a TV
Javier Bardem - Monstros: A história de Lyle e Erik Menendez
Bill Camp - Acima de qualquer suspeita
Owen Cooper - Adolescência
Rob Delaney - Dying for sex
Peter Sarsgaard - Acima de qualquer suspeita
Ashley Walters - Adolescência
Melhor atriz coadjuvante em minissérie, antologia ou filme para a TV
Erin Doherty - Adolescência
Ruth Negga - Acima de qualquer suspeita
Deirdre O'Connell - Pinguim
Chloë Sevigny - Monstros: A história de Lyle e Erik Menendez
Jenny Slate - Dying for sex
Christine Tremarco - Adolescência
Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para a TV
Adolescência
Dying for sex
Pinguim
Sirens
Zero day
Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para a TV
Adolescência
Black mirror
Dying for sex
Pinguim
Say nothing
Filme para televisão
Bridget Jones: Louca pelo garoto
Entre montanhas
Mountainhead
Nonnas
Rebel ridge
Melhor talk show
The daily show
Jimmy Kimmel live!
The late show with Stephen Colbert
Melhor série de variedade roteirizada
Last week tonight with John Oliver
Saturday Night Live
Melhor especial ao vivo
SNL 50: The homecoming concert
Saturday night live 50: the anniversary special
O oscar
Beyoncé bowl
The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar
Melhor reality show de competição
The amazing Race
Rupaul’s drag race
Survivor
Top Chef
The traitors
Melhor apresentador ou apresentadora de reality show de competição
RuPaul Charles - RuPaul’s drag race
Mark Cuban, Lori Greiner, Kevin O'Leary, Barbara Corcoran, Robert Herjavec, Daymond John, Daniel Lubetzky - Shark Tank
Alan Cumming - The traitors
Kristen Kish - Top Chef
Jeff Probst - Survivor
Melhor reality (structured)
Antiques roadshow
Diners drive-ins drives
Love is blind
Queer eye
Shark tank
Melhor reality show (unstructured)
Sweethearts
Love on the spectrum
Untucked
The secret lives of mormon wives
Welcome to Wrexham
Melhor direção em reality show
The amazing race
Love on the spectrum
RuPaul’s drag race
Top chef
The traitors
