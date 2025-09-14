Emmy 2025: confira os vencedores da maior premiação da TV

As estatuetas do Emmy são vistas antes do 77º Primetime Emmy Awards no Peacock Theatre em LA Live, em Los Angeles, em 14 de setembro de 2025 - (crédito: T. Fallon / AFP)

A 77ª cerimônia do Emmy Awards será realizada na noite deste domingo (14/9), a partir das 20h30 — no horário de Brasília —, direto do Peacock Theatre, em Los Angeles. Considerado o Oscar da televisão, a premiação deste ano tem como os principais concorrentes as obras Ruptura e O estúdio, da Apple TV+, cada um concorrendo a 13 indicações nas categorias principais, e The white lotus, da HBO Max, com 11.

Desde sua criação, em 2019, a Apple TV+ vem lançando produções com enredos originais que fazem sucesso entre a audiência e a crítica especializada. Ted Lasso e The morning show são alguns exemplos de séries que marcaram edições anteriores do Emmy, com diversas indicações e estatuetas. Em 2025, os seriados mais indicados à premiação são da plataforma: Ruptura e O estúdio dominam as categorias de drama e comédia, respectivamente.

A HBO Max também foi destaque nas categorias de drama do Emmy. Com The white lotus, The pitt, The last of us e Hacks, o streaming recebeu 18 nomeações.

Confira os vencedores do Emmy 2025 (a lista será atualizada ao decorrer da premiação)

Melhor série de drama

Andor

A diplomata

The last of us

Paradise

The pitt

Ruptura

Slow horses

The white lotus

Melhor ator em série de drama

Sterling K Brown - Paradise

Gary Oldman - Slow Horse

Pedro Pascal - The last of us

Adam Scott - Ruptura

Noah Wyle - The Pitt

Melhor atriz em série de drama

Kathy Bates - Matlock

Sharon Horgan - Mal de família

Britt Lower - Ruptura

Bella Ramsey - The last of us

Keri Russell - A diplomata

Ator coadjuvante em série de drama

Zach Cherry - Ruptura

Walton Goggins - The white lotus

Jason Isaacs - The white lotus

James Marsden - Paradise

Sam Rockwell - The white lotus

Tramell Tillman - Ruptura

John Turturro - Ruptura

Atriz coadjuvante em série de drama

Patricia Arquette - Ruptura

Carrie Coon - The white lotus

Katherine LaNasa - The pitt

Julianne Nicholson - Paradise

Parker Posey - The white lotus

Natasha Rothwell - The white lotus

Aimee Lou Wood - The white lotus

Ator convidado em série de drama

Giancarlo Esposito - The boys

Scott Glenn - The white lotus

Shawn Hatosy - The pitt

Joe Pantoliano - The last of us

Forest Whitaker - Andor

Jeffrey Wright - The last of us

Atriz convidada em série de drama

Jane Alexander - Ruptura

Gwendoline Christie - Ruptura

Kaitlyn Dever - The last of us

Cherry Jones - The handmaid’s tale

Catherine O’Hara - The last of us

Merritt Wever - Ruptura

Direção em série de drama

Andor

The pitt (episódio 6:00 P.M.)

The pitt (episódio 7:00 A.M.)

Ruptura (episódio Chikhai Bardo)

Ruptura (episódio Cold Harbor)

Slow Horses

The white lotus

Roteiro em série de drama

Andor

The pitt (episódio 2:00 P.M.)

The pitt (episódio 7:00 A.M.)

Ruptura

Slow horses

The white lotus

Melhor série de comédia

Abbott elementary

O urso

Hacks

Ninguém quer

Only murders in the building

Falando a real

O estúdio

What we do in the shadows

Melhor ator em série de comédia

Adam Brody - Ninguém quer

Seth Rogen - O estúdio

Jason Segel - Falando a real

Martin Short - Only murders in the building

Jeremy Allen White - O urso

Melhor atriz em série de comédia

Uzo Aduba - The residence

Kristen Bell - Ninguém quer

Quinta Brunson - Abbott elementary

Ayo Edebiri - O Urso

Jean Smart - Hacks

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

Ike Barinholtz - O estúdio

Colman Domingo - As quatro estações

Harrison Ford - Falando a real

Jeff Hiller - Alguém em algum lugar

Ebon Moss-Bachrach - O urso

Michael Urie - Falando a real

Bowen Yang - Saturday Night Live

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Liza Colón-Zayas - O urso

Hannah Einbinder - Hacks

Kathryn Hahn - O estúdio

Janelle James - Abott Elementary

Catherine O'Hara - O estúdio

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary

Jessica Williams - Falando a real

Melhor ator convidado em série de comédia

Jon Bernthal - O urso

Bryan Cranston - O estúdio

Dave Franco - O estúdio

Ron Howard - O estúdio

Anthony Mackie - O estúdio

Martin Scorsese - O estúdio

Melhor atriz convidada em série de comédia

Olivia Colman - O urso

Jamie Lee Curtis - O urso

Cynthia Erivo - Poker face

Robby Hoffman - Hacks

Zoë Kravitz - O estúdio

Julianne Nicholson - Hacks

Melhor direção em série de comédia

O Urso

Hacks

Mid-Century Modern

O ensaio

O estúdio

Melhor roteiro em série de comédia

Abbott Elementary

Hacks

O ensaio

Alguém em algum lugar

O estúdio

What we do in the shadows

Melhor minissérie

Adolescência

Black mirror

Dying for sex

Monstros: A história de Lyle e Erik Menendez

Pinguim

Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para a TV

Jake Gyllenhaal - Acima de qualquer suspeita

Colin Farrell - Pinguim

Stephen Graham - Adolescência

Brian Tyree Henry - Dope thief

Cooper Koch - Monstros: A história de Lyle e Erik Menendez

Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para a TV

Cate Blanchett - Disclaimer

Meghan Fahy - Series

Rashida Jones - Black Mirror

Cristin Milioti - Pinguim

Michelle Williams - Morrendo por sexo

Melhor ator coadjuvante em minissérie, antologia ou filme para a TV

Javier Bardem - Monstros: A história de Lyle e Erik Menendez

Bill Camp - Acima de qualquer suspeita

Owen Cooper - Adolescência

Rob Delaney - Dying for sex

Peter Sarsgaard - Acima de qualquer suspeita

Ashley Walters - Adolescência

Melhor atriz coadjuvante em minissérie, antologia ou filme para a TV

Erin Doherty - Adolescência

Ruth Negga - Acima de qualquer suspeita

Deirdre O'Connell - Pinguim

Chloë Sevigny - Monstros: A história de Lyle e Erik Menendez

Jenny Slate - Dying for sex

Christine Tremarco - Adolescência

Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para a TV

Adolescência

Dying for sex

Pinguim

Sirens

Zero day

Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para a TV

Adolescência

Black mirror

Dying for sex

Pinguim

Say nothing

Filme para televisão

Bridget Jones: Louca pelo garoto

Entre montanhas

Mountainhead

Nonnas

Rebel ridge

Melhor talk show

The daily show

Jimmy Kimmel live!

The late show with Stephen Colbert

Melhor série de variedade roteirizada

Last week tonight with John Oliver

Saturday Night Live

Melhor especial ao vivo

SNL 50: The homecoming concert

Saturday night live 50: the anniversary special

O oscar

Beyoncé bowl

The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar



Melhor reality show de competição

The amazing Race

Rupaul’s drag race

Survivor

Top Chef

The traitors

Melhor apresentador ou apresentadora de reality show de competição

RuPaul Charles - RuPaul’s drag race

Mark Cuban, Lori Greiner, Kevin O'Leary, Barbara Corcoran, Robert Herjavec, Daymond John, Daniel Lubetzky - Shark Tank

Alan Cumming - The traitors

Kristen Kish - Top Chef

Jeff Probst - Survivor

Melhor reality (structured)

Antiques roadshow

Diners drive-ins drives

Love is blind

Queer eye

Shark tank

Melhor reality show (unstructured)

Sweethearts

Love on the spectrum

Untucked

The secret lives of mormon wives

Welcome to Wrexham

Melhor direção em reality show

The amazing race

Love on the spectrum

RuPaul’s drag race

Top chef

The traitors