Artesã de 78 anos que autou em 'O Agente Secreto' é cotada para o Oscar pela Variety

A atriz e artesã Tânia Maria é cotada para o Oscar 2026 na categoria "melhor atriz coadjuvante" pela atuação no filme O Agente Secreto. A aposta na brasileira foi feita pela Variety, uma das principais revistas de entretenimento dos Estados Unidos. Tânia mora no povoado Santo Antônio da Cobra, em Parelhas, no Rio Grande do Norte.

Em O Agente Secreto, Tânia interpreta Sebastiana, uma proprietária de apartamentos de Recife (PE) que abriga refugiados e o professor Marcelo, personagem interpretado por Wagner Moura.



Kleber Mendonça Filho, diretor do filme brasileiro, celebrou a presença de Tânia na lista de cotadas para a principal premiação do cinema mundial. "Eu sempre tive certeza de que Hollywood fica onde você quiser. Dona Tânia, a minha querida Sebastiana, na lista com outras grandes estrelas para atriz coadjuvante em O Agente Secreto", disse o diretor.



A atriz Alice Carvalho, conterrânea de Tânia, também comemorou. "Meu amor, minha gigante, estrela absoluta", declarou a atriz que interpreta a professora Fátima em O Agente Secreto.

Tânia aparece ao lado das atrizes Emma Stone (Bugonia), Kate Hudson (Song Sung Blue), Samantha Morton (Anemone), Michelle Yeoh (Wicked: For Good), Sissy Spacek (Die, My Love), Laura Dern (Jay Kelly), Kerry Washington (Wake Up Dead Man), Kat´Brian (Christy) e Merrit Wever (Christy).

Tânia Maria estreou como atriz aos 72 anos, participando do filme Bacurau em 2019, também dirigido por Kleber Mendonça Filho.

