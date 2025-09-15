Do Cerrado a Hollywood: filme do DF ganha prêmios em festival nos EUA

Enquanto ocorre por aqui o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o curta-metragem Além da culpa, dirigido pelo brasiliense Israel Córdova, 27 anos, estreou internacionalmente no festival de cinema LGBTQIA+ CinePride Film Festival nesse sábado (13/9), em West Hollywood, Los Angeles. O filme foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo DF, representando a capital federal no festival, que foi realizado no emblemático Landmark Theatres Sunset, celebrando a diversidade e a potência de novas vozes do audiovisual queer. A obra conquistou os prêmios de Melhor Fotografia, assinada por Petrônio Neto, e também de Inovação, com o troféu da categoria “Trailblazer”, que aponta pioneiros no festival.

“Ser reconhecido como ‘trailblazer’, ou seja, alguém que abre caminhos, que cria novas possibilidades, é muito maior do que eu imaginaria. Só mostra a potência do que criamos juntos. Obrigado ao meu time lindo que colocou tudo nessa jornada e somou com tanta força cada parte do processo”, disse o diretor Israel, após receber os troféus na noite de domingo (14/9).

O diretor brasiliense Israel Córdova (foto: Reprodução)

Natural de Taguatinga, Córdova comanda a produtora Ozara Filmes e estreia na direção com uma obra marcada por dores, afetos e conflitos íntimos. Reconhecido anteriormente com os prêmios de Melhor Direção e Melhor Filme no Festival Universitário de Brasília, o jovem cineasta apresenta um olhar sensível e potente sobre as dores silenciosas da comunidade LGBTQIA+ no contexto rural brasileiro.

"Além da culpa nasce do desejo de mostrar que podemos amar, mesmo quando a culpa e o silêncio tentam nos impedir", afirma o diretor. Ambientado em uma fazenda isolada, o filme narra o encontro entre Mauro (Danilo Castro) e Léo (Bruno Estrela), dois homens que compartilham silêncios, tragos de cigarro, goles de cachaça e um desejo que desafia as raízes conservadoras da família e da religião.

Elenco

O curta ganha ainda mais força com as atuações de Danilo Castro e Bruno Estrela. Cearense radicado em Brasília, Danilo, que dá vida ao protagonista Mauro, já teve passagens por novelas e séries da TV Globo (Terra e paixão, Cine Holliúdy, Rensga Hits e Dona de mim) e da TVI portuguesa (Morangos com açúcar). O ator também foi vilão na série Jenipapo, Fronteira da Independência, financiada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), além de uma sólida carreira no audiovisual, teatro e na literatura. O ator tem sido destaque em produções do Centro-Oeste.

Danilo Castro em "Além da culpa" (foto: Reprodução)

Já o brasiliense Bruno Estrela entrega uma performance delicada e comovente como Léo. Com mais de 20 anos de carreira, é premiado como ator e dramaturgo em diferentes festivais, além de educador na cena cultural de Brasília. Fundador da Casa de Ferreiro e Companhia de Teatro, destacou-se pela revitalização do Teatro Oficina Perdiz e pelos trabalhos no cinema realizado no Centro-Oeste brasileiro. O filme conta ainda com participação do jovem ator brasiliense Daniel Queiroz, que interpreta o personagem “Vitin”.

Bruno Estrela em "Além da culpa" (foto: Reprodução)

Exibição no Brasil

O filme também foi aprovado na Mostra de Curtas de Goiânia, com exibição agendada para 11 de outubro, no Teatro Goiânia.