Conheça Luca, o golden motoqueiro

O golden retriever Luca chamou atenção nas redes sociais ao se preparar para um passeio de scooter com a tutora, Gisele. No vídeo, publicado no Instagram, o cão aparece usando bandana, plaquinha de identificação e até óculos de proteção e capacete.

A ideia da scooter surgiu da vontade da mulher de sair com o pet. “O Luca é meu cão de companhia e meu único filho. Levo ele em todos os lugares que eu vou. A maioria desses lugares próximos a minha casa. Pensei na scooter que suporta nosso peso e tem espaço suficiente para adaptar um cesto para o Luca", contou Gisele em entrevista ao Correio.



Com apenas 1 ano, Luca já se acostumou a andar na moto. A tutora conta que a modificação foi feita na mesma loja onde comprou o veículo: “Sob medida, possui altura e resistência para que o Luca fique confortável sentado ou deitado enquanto passeamos. Ele gosta tanto que dorme no trajeto”.

Outro cuidado também adotado foi a utilização de um óculos de proteção para evitar o ressecamento dos olhos do cachorro. “O capacete é mais charme mesmo, porque não é como capacete de humano”, revela.

Gisele relata que a experiência só dá certo porque Luca é um cão calmo e adestrado. “Claro que o Luca é um cão equilibrado e treinado. Se ele fosse um cão rebelde, isso não daria certo!”, completa.

A publicação gerou engajamento de internautas, que querem saber detalhes da moto adaptada para o pet, além de muitos comentários que destacam como o Luca foi paciente para colocar os aparatos e poder passear.

*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles