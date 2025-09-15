O "homem que queria falar com o presidente" fala de cinema ao Correio

Em entrevista ao Correio, o ator Fabrício Boliveira, integrante do júri do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro neste ano, reforçou o vínculo com a cidade e exaltou o papel do evento no cinema brasileiro. Boliveira conheceu a cidade quando interpretou João de Santo Cristo no filme Faroeste caboclo, de René Sampaio, em 2013.
Para ele, a história do filme encaixa no momento vivido no Brasil. “Ele só queria vir falar com o presidente para fazer justiça com toda a história que ele carrega e que ele viu dentro do caminho dele”, conta o mesmo intérprete do polêmico Simonal, nos cinemas.
Além disso, o ator considera que, “nos últimos anos, temos produzido um cinema interessante”, com espaço para “boas discussões e premiações”: “O cinema de Brasília tem isso fortemente”. “São ótimas discussões, discussões carregadas de grandes conversas, de grandes falas. Então, acho que esse ano não vai ser diferente. Vamos ter um festival quente”, finaliza. Confira o vídeo.
Colaborou Julia Costa
Por Ricardo Daehn
postado em 15/09/2025 18:40