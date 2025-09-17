Confira crítica sobre o longa do festival que traz feminismo e libertação

Crítica // Quatro meninas ★★★

Ainda que haja a informalidade dos diálogos e a presença acentuada de sotaques, estes dados nem soam tão incômodos, dada a exuberância do cinema alcançado pelas estreantes em longa Karen Suzane (diretora) e Clara Ferrer (roteirista). Com alicerce firme na precisão de proposta e elevado refinamento, o longa é ambientado três anos antes da morte da icônica Louisa May Alcott (autora de Little women) ocorrida em 1888.

A revisão do período, com pontuais desvios na lógica histórica, calça o enredo para se reassentar temas limitantes para as mulheres como o abjeto preconceito racial (e os horrores na sociedade escravocrata), a falta de perspectivas nos estudos, limitações religiosas e os casamentos forjados. No filme, um quarteto de escravizadas — em comoventes performances de Ágatha Marinho, Alana Cabral, Dhara Lopes e Maria Ibraim — desafia, com graciosidade e força, a condição de se verem "propriedade" de abastadas moças metidas num internato.

Um deslocamento de espaço (ocupado pelas personagens) rende pesadas transformações sociais, num filme com alto brilho na direção de arte (Ananias De Caldas), na fotografia (Thais Faria) e na bem colocada trilha de Fernando Aranha e Guga Bruno. Os rompimentos com a obediência antes operante avizinha o longa de obras como Uma vida em segredo (de Suzana Amaral) e a de Helena Solberg Vida de menina, mas com viés de problemática racial. Com qualidades plásticas rigorosamente empolgantes, o filme traz coesão e originalidade, no retrato da emancipação das personagens negras, mesmo com desfecho aquém dos convincentes princípio e desenvolvimento.