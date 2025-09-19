Nasce o primeiro filho de Thiaguinho e Carol Peixinho

Nasceu nesta sexta-feira, 19, Bento, o primeiro filho do cantor Thiaguinho e de Carol Peixinho. A influenciadora digital e ex-BBB compartilhou as fotos do nascimento do bebê em seu perfil no Instagram, agradecendo pelo carinho e tranquilizando os fãs. Mãe e filho passam bem.
"Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria", escreveu Carol, em nome de Bento. "Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho? Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa. Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim!"
Carol e Thiaguinho anunciaram a gravidez em março deste ano, após três anos e meio juntos. Em junho, ela mostrou detalhes do quarto do bebê, que mistura temas marinhos e musicais. Ela chama o quarto de "fundo do mar musical". Bento é o primeiro filho dos dois.
