Fãs acampam na fila para o show de Katy Perry no Mané Garrincha

Os fãs da cantora norte-americana Katy Perry estão em contagem regressiva para o show que acontece nesta sexta-feira (19/9), no Estádio Mané Garrincha. O Correio esteve no local pela manhã para conferir como estão os ânimos e expectativas para o espetáculo.

Alguns fãs estão tão empolgados que começaram a acampar ainda na quarta-feira (17/9), tudo para garantir um lugar privilegiado na grade. É o caso de um grupo formado por 20 pessoas de diferentes partes do país: há representantes de Águas Lindas de Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo.

Segundo contaram ao Correio, parte do grupo chegou por volta das 9h da manhã de quarta e passou a se revezar ao longo dos dois últimos dias. “Fomos nos organizando durante o dia, e aos poucos todo mundo foi chegando. Agora já estamos todos aqui”, relata Érica Caroline, 28 anos, nail designer e integrante do grupo.

Quando perguntados sobre qual música não pode faltar na lista do show, a resposta foi unânime: Firework. Lançada em 2010, a canção carrega uma mensagem de força e resiliência que dialoga diretamente com os fãs. “Acho que todo mundo vai ter aquele sentimento de: ‘Caramba, realizamos o sonho de ver a Katy'. E quando vermos os fogos explodindo e as borboletas voando, vai bater aquele choque de realidade. Vai ser uma experiência única, um turbilhão de emoções, com certeza”, diz Érica.

O grupo também fez questão de mandar mensagens apaixonadas para a cantora em entrevista ao Correio: “Katy, me chama no palco! Te amo! Nós sempre estivemos aqui. Continue resiliente, apesar de tudo. Volta para o Brasil logo, mulher, volta para Brasília! Katy, estou te esperando desde os 10 anos!”

Amor que atravessa o país

O Norte está marcando presença no quadradinho. Diretamente da Ilha de Marajó, no Pará, o fisioterapeuta intensivista Everton Teles, de 27 anos, também marcou presença no acampamento. Para chegar até Brasília, enfrentou 12 horas de barco e mais algumas de avião. Teles chegou à capital às 6h da manhã, mas o esforço teve um custo alto.

“Eu fui demitido porque vim para Brasília ver o show dela”, conta, com um misto de orgulho e sacrifício. Everton trouxe consigo várias plaquinhas com mensagens para Katy, e uma delas faz referência direta à perda do emprego. “Inclusive, isso vai ser tema de uma das minhas plaquinhas. Espero que ela me note”, diz, empolgado.

Fã desde 2010, ele não tem dúvidas sobre a música que precisa estar no repertório da noite: Harleys in Hawaii. “Vamos ver se a gente dá sorte hoje e ela canta de novo”, comenta, cheio de esperança.

Um sonho de infância

Ronald Souza, de 22 anos, é videomaker e fotógrafo. Ele percorreu 1.800 km, de Fortaleza até Brasília, para ver Katy Perry de perto. O sonho é antigo, desde os 12 anos. “Cheguei às 6 da manhã. Vim sozinho, só para ver ela”, conta, animado, enquanto aguarda na fila e faz novas amizades entre outros fãs.

Para Ronald, a apresentação vai muito além da música: é a realização de um desejo de infância. No setlist dos sonhos, ele espera ouvir Lifetimes e Woman’s World, faixas do último álbum da cantora.

Com grandes expectativas, Ronald revela um desejo que não será atendido: “Minha expectativa era ver ela voar. Mas ela só vai correr mesmo”, brinca, referindo-se à ausência de alguns efeitos especiais presentes na turnê internacional. Apesar disso, sua empolgação permanece intacta. Antes de voltar à fila, deixa um recado emocionado: “Katy Perry, eu te amo muito. Se eu puder atravessar o mundo para te ver, eu vou.”

Katy Perry em Brasília

Após incendiar o palco do The Town no último domingo (14/9), Katy Perry desembarca em Brasília com a The Lifetimes Tour, encerrando sua aguardada passagem pela América Latina. O show acontece nesta sexta-feira (19/9), na Arena BRB Mané Garrincha, com início previsto para as 19h.

A apresentação na capital federal promete ser uma das mais grandiosas da turnê, unindo os principais sucessos da carreira da cantora — como I Kissed a Girl, California Gurls, Dark Horse e Firework — às novas faixas do álbum 143, que marca sua nova fase artística. Nesta era, Katy aposta em uma estética futurista, apresentações cinematográficas, acrobacias e elementos audiovisuais de alto impacto.

A The Lifetimes Tour já passou por países como Argentina, Chile e México, e se despede do continente em solo brasileiro, transformando Brasília no epicentro de uma noite que promete ser inesquecível. Para quem ainda quer garantir presença, há ingressos disponíveis no site da Livepass, com preços que variam de R$ 450 (pista) a R$ 1.350 (área VIP).



















