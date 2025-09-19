Fernanda Vasconcellos faz balanço sobre sumiço das novelas: "Tenho prazer"

Fernanda Vasconcellos faz balanço sobre sumiço das novelas há quase dez anos: "Tenho prazer" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Fernanda Vasconcellos está de volta às telinhas em Três Graças, próxima novela das nove da Globo, que estreia no dia 20 de outubro na Globo.

Na trama escrita por Aguinaldo Silva, ela interpreta Samira, chef de cozinha da fundação dirigida pelo vilão Santiago Ferette (Murilo Benício). O papel marca seu retorno ao gênero após quase dez anos – seu trabalho mais recente foi em Haja Coração (2016).

Em entrevista ao jornal Extra, Fernanda Vasconcellos descreveu o momento como "uma grata surpresa": "Agora, com as gravações em andamento, tenho o prazer em dizer que continuo com esse sentimento, porque eu gosto de atuar", disse ela. "É a volta ao meu mundo profissional", ressaltou.

Para a personagem na substituta de Vale Tudo, Fernanda precisou radicalizar o visual e adotar um um corte de cabelo curtinho. O papel guarda um segredo, e está longe de ser a boa pessoa, mas também não é vilã. "O maior desafio são as contradições da Samira. À primeira vista, ela é uma mulher séria e competente, mas esconde uma atividade paralela. É cínica e dissimulada", adiantou a atriz.

