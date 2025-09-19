Público sente dó e não quer a morte de Odete Roitman, afirma Datafolha

Público sente dó e não quer mais a morte de Odete Roitman em Vale Tudo, afirma Datafolha - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Se, em 1988, o público desejava a morte de Odete Roitman (Beatriz Segall), em Vale Tudo, o mesmo não acontece no remake da trama, em que a vilã é interpretada por Debora Bloch. O público não torce pela morte da megera.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A informação foi divulgada pela pesquisa Datafolha. Em torno de 47%, deseja que a vilã perca tudo e caia na miséria. Já 35% preferem o final clássico de uma vilã: a cadeia! Apenas 4% desejam que a malvada seja assassinada. A pesquisa foi realizada entre 8 e 9 de setembro, faltando poucas semanas para o fim da trama.

Leia também: Mariah Carey declara amor pelo Brasil após show no Amazônia Live

Em recente entrevista, Debora Bloch se mostrou animada com o novo perfil de Odete Roitman, uma mulher madura que se entrega ao prazer.

"Acho maravilhoso e divertido. Acho que é transgressor essa inversão dos papéis masculino e feminino. Não estamos acostumados a ver na novela das nove uma mulher numa posição de poder nas relações com os homens, escolhendo e não sendo escolhida, se relacionando com homens muito mais jovens, e sem estar à mercê da vontade do homem. A Odete faz com os homens o que vemos há décadas, de forma normalizada, os homens fazerem com a mulheres", disse.