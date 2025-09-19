Documentário contará a história de Trancoso como patrimônio histórico

Um documentário a ser lançado nesta sexta-feira (26/9) contará a história de Trancoso, na Bahia. O filme, dirigido e roteirizado por Fernanda Carvalho, mostra como o vilarejo, antes simples e isolado, se tornou destino turístico.

A obra, denominada Trancoso, Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil, também aborda o impacto do crescimento desordenado e os desafios ambientais. A diretora e roteirista traz um olhar sensível, sempre atento às questões sociais.

Por meio de depoimentos de nativos e “Biribandos”, o documentário revela memórias, tradições e a importância histórica e cultural de Trancoso.

Ideia original de Gabriela Colodeti, com apoio da Lei Paulo Gustavo de Porto Seguro, por meio da Secretaria de turismo e Superintendência de Cultura, produzido por Fernanda Carvalho, Gabriela Colodeti e Priscila Dias com co-produção da Plongée360 Produção e Arte o filme convida o público a conhecer uma Trancoso que vai muito além das praias e do cartão-postal.

A sessão será gratuita, na Praça São João Batista, às 20h, com projeção atrás da Igreja do Quadrado e convida moradores e visitantes.

Acesse este link e confira o trailer do filme.