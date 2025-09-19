Passo Largo e Pablo Fagundes se apresentam no CTJ Hall sexta-feira (19/9)

Passo Largo é uma das atrações no CTJ Hall nesta sexta-feira (19/9) - (crédito: Divulgação)

O trio instrumental brasiliense Passo Largo e o gaitista Pablo Fagundes fazem show gratuito nesta sexta-feira (19/9), no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson (unidade 706/906 Sul), às 20h. O acesso é livre e não é necessário retirar ingressos antecipadamente.

Criado em 2011 e com nove álbuns lançados, Passo Largo é formado por Marcus Moraes (guitarra), Vavá Afiouni (baixo) e Thiago Cunha (bateria). No espetáculo, mesclam músicas originais, transitando entre jazz, rock e funk, com interpretações de clássicos do jazz.

O também brasiliense Pablo Fagundes é gaitista, compositor e educador. Com 21 anos de carreira, iniciou a trajetória musical no blues e é especialista em harmônica brasileira. Para a apresentação no CTJ Hall, mistura influências do choro e jazz.

Serviço

Passo Largo e Pablo Fagundes no CTJ Hall

Sexta-feira (19/9), às 20h, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson (unidade 706/906 Sul). Entrada gratuita e sem necessidade de retirar ingressos antecipadamente.