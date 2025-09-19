Festival Unindo Tribos amplifica potência do rock periférico no DF

Banda Mitsein, de Planaltina, é um dos grupos que participam do Unindo Tribos - Rock Periférico. Na imagem, Gabriella Ávilla, Thiago González, Ricardo Teles e Werner Gonçalves. - (crédito: Divulgação)

Com participação de dez bandas da cena independente, o festival Unindo Tribos inaugura evento voltado ao rock periférico. Shows na Casa do Cantador neste domingo (21/9), a partir das 15h, têm como objetivo pôr em evidência trabalhos autorais que sobrevivem às margens, segundo o idealizador do projeto, Ney Corrêa. A entrada é gratuita.

Leia também: Twenty One Pilots encerra saga de uma década com álbum “Breach”

“A proposta é fazer um chamamento para bandas do Distrito Federal poderem interagir, trocar experiências e expandir seus trabalhos. Sair um pouco do rock do Plano Piloto e ter uma amplitude maior em relação à música e ao rock”, argumenta Corrêa. O line-up é composto por Baratas de Chernobyl, Faces do Caos, Podrera, Dimi Souza, RC 2, Alternative Way, Barbarella B, Madame Bovary, Mitsein e Rayet.

Leia também: IZA estreia no reggae com Caos e Sal e Tão Bonito

Formada em Planaltina, a banda Mitsein encara a possibilidade de participar do festival como momento de celebração e resistência. O repertório do show mistura instrumentais densos e melódicos. “É a chance de dividir nosso som com quem também acredita que o rock da periferia é força, identidade e sobrevivência”, afirma a vocalista Cristienne Graciano. “Sobrevivemos graças ao esforço das bandas e curadorias envolvidas em levar música autoral de qualidade”, diz Thiago González, guitarrista da banda Madame Bovary.

Leia também: Fãs acampam na fila para o show de Katy Perry no Mané Garrincha

A iniciativa é realizada pela Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, e pelo Coletivo Unindo Tribos, que, desde 2019, promove festivais. Além das apresentações, as bandas tiveram suporte para gravar duas músicas.





Serviço

Unindo Tribos – Rock Periférico, neste domingo (21/9), a partir das 15h, na Casa do Cantador (Ceilândia). Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel



