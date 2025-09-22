InícioDiversão e Arte
MATERNIDADE

Tata Werneck usa vestidos da filha e brinca: ‘Quem vai pegar as roupas de quem?’

A apresentadora divertiu os seguidores ao invadir o armário de Clara Maria

Tata Werneck usa vestidos da filha e brinca: ‘Quem vai pegar as roupas de quem?’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Nesta segunda-feira (22), Tata Werneck arrancou risadas dos seguidores ao publicar um vídeo usando as roupas da filha, Clara Maria, de 5 anos. A apresentadora entrou na onda da trend e compartilhou tudo em seu perfil no Instagram.

No vídeo, ela aparece invadindo o armário da menina e vestindo seus looks infantis. "Arrume-se comigo com as roupas da minha filha", escreveu Tata na legenda, mostrando que até os sapatos da pequena já cabem nela.

Reações dos seguidores

A cena viralizou rapidamente. "Quem vai pegar as roupas de quem?", brincou Tata ao exibir o resultado da produção improvisada.

Nos comentários, famosos reagiram com humor. "Besta", escreveu Ivete Sangalo. "Não acredito que já está servindo", comentou Morgana Secco. Já Mari Bridi revelou: "Amo, eu consigo fazer um desses com as roupas da Aurora também".

 

x