Vídeos mostram ensaio de Chico, Caetano, Gil e Djavan antes de show no RJ

Ícones da música brasileira participaram de mobilização no Rio de Janeiro contra anistia e PEC da Blindagem - (crédito: Material cedido ao Correio)

Vídeos obtidos pelo Correio exibem aquecimento de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Djavan, que, neste domingo (21/9), participaram de manifestação contrária ao projeto de anistia de condenados pelo 8 de janeiro e à PEC da Blindagem, no Rio de Janeiro. O ato reuniu cerca de 42 mil pessoas, de acordo com o Monitor do Debate Político no Meio Digital, vinculado à Universidade de São Paulo (USP).

Na filmagem, é possível observar Gil, com o violão, tocando a música Linha do Equador, de Djavan, que cantarola a melodia. Caetano, no vídeo seguinte, entra com os versos: “Gosto de filha/ música de preto/Gosto tanto dela assim”.

Ao redor dos quatro, sentados, é possível ver o acompanhamento de músicos, como Lucas Nunes, guitarrista dos shows de Caetano Veloso na turnê Caetano & Bethânia. Confira os vídeos:



