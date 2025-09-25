Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta ~quinta-feira (25/9)

25.9.25

O ARDOR

Data estelar: Lua cresce em Escorpião.

Onde estiver teu ardor, aí mesmo estarás tu e em torno desse objetivo tua alma se sentirá viva, com um propósito, longe do tormento das dúvidas e dilemas, ciente de que tudo que experimentou terá valido a pena só pela mera perspectiva de existir algo ou alguém que te faça sentir esse ardor inconfundível da Vida de tua vida circulando pelas tuas entranhas e coração, o abraço inefável do destino.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Todo ser humano possui um ardor e sua real identidade se desenvolve em torno desse ardor, e da maneira com que elabore estratégias para se aproximar da experiência concreta que una o coração ardoroso com a pessoa ou objetivo que representar esse ardor.



Sem esse ardor somos como autômatos, inteligências semiartificiais capazes de muita coisa, com exceção de viver com plenitude.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Alguma atitude mais firme será necessário tomar, porém, tomando o cuidado para não atropelar ninguém nesse movimento, porque apesar de algumas pessoas irritarem você, ainda assim você vai precisar delas no futuro.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Toda essa tensão que afeta os relacionamentos não há de ser considerada uma situação grave, porque vai passar, e se você não radicalizar, vai passar sem deixar rastros importantes. É tudo fogo de palha.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Faça o possível para continuar no domínio dos acontecimentos, mesmo que para isso você precise contrariar as pessoas que, supostamente, estariam do seu lado. Este é um momento de grandes tensões, administre com sabedoria.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Apesar das contrariedades que surgem quando sua alma toma decisões e atitudes firmes, é melhor seguir por essa linha, porque em seu defeito, as pessoas que se queixam agora são as mesmas que explorariam você.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Nessa onda de brutalidade que assola o mundo civilizado atualmente parece não haver mais lugar para negociações inteligentes. Porém, é necessário sua alma evitar cair na tentação de seguir por esse caminho de brutalidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Se tudo estivesse nos devidos lugares e funcionando, provavelmente não haveria mais necessidade de o signo de Virgem existir. É na contraposição entre sua percepção da ordem e o caos reinante que o destino acontece.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Use o discernimento para distinguir as aparentes facilidades que são apresentadas das reais oportunidades de avanço, as quais, não sendo muito fáceis, pelo menos fornecem um caminho real por onde sua alma avançar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11):

Apesar das contrariedades que chutar o balde provoca, o alívio obtido compensa tudo. Porém, não se pode fazer disso uma atitude corriqueira e tomada levianamente, sem medir as consequências. Melhor isso não.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Parece que estamos no comando da consciência, mas isso nem sempre é assim, porque quando a alma é tomada por fortes e intensas emoções, e essas tomam as rédeas da situação, tudo parece deslizar para o caos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Quando surgirem discussões a respeito do que é prioritário fazer, procure não impor seus desejos, mas calcular o que seja de maior benefício para o maior número possível de pessoas envolvidas. Assim dará certo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Este não é um momento em que a paciência esteja disponível, ao contrário, a alma se vê tentada a chutar o balde e mandar tudo ao inferno, e tem razões mais poderosas do que tigres na escuridão para seguir por esse caminho.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Nada precisa ser do jeito que sua mente profetiza, porque nesta parte do caminho sua alma parece mais inclinada a imaginar que tudo vai dar errado do que a continuar fazendo o necessário para tudo dar certo. Uma loucura.