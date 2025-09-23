Após 12 anos de sucesso, GTA vira matéria de faculdade americana

GTA vai para as salas de aula, antes mesmo do lançamento da continuação - (crédito: Reprodução/RockstarGames)

Grand theft auto V ou para os íntimos GTA V é o quinto título dentro da saga numerada da Rockstar Games, saindo originalmente em 17 de setembro de 2013, para o PlayStation 3 e Xbox 360. O jogo traz como playground no mundo aberto uma paródia do estado da Califórnia, renomeada para o jogo como San Andreas, título de um dos mais influentes jogos na cultura brasileira.

GTA como disciplina de universidade

Em janeiro de 2026 os estudantes da Universidade do Tennessee, vão poder assistir à primeira aula de “Grand Theft América: História dos Estados Unidos desde 1980 pelos video games de GTA”, com o professor Tore Olsson.

Olsson já ministrou uma aula sobre Red dead redemption, para contar a história do passado violento da América do Norte, e agora, nesta nova disciplina, ele diz que irá usar o jogo para examinar o que realmente aconteceu nos Estados Unidos ao longo do último meio século.

Mesmo o jogo seguindo um estilo diferente dos jogos de história, Olsson justifica que a franquia já tem quase 30 anos e alguns dos primeiros títulos se passam uma ou duas décadas antes de seu lançamento, os jogos capturam uma época histórica específica, os Estados Unidos de 1980 até o presente.

Vice City Stories (ambientado em 1984)

Vice City (1986) falam sobre a década de 1980

San Andreas (1992)

Liberty City Stories (1998) abordam os anos 90

Depois GTA 3, 4, 5 e, em breve, 6, vão mostrar diferentes retratos do século XXI

Diferente de Red dead redemption, a franquia GTA é uma paródia satírica do passado e do presente, então no jogo existem coisas que são bem diferentes da sociedade, como por exemplo, em Los Santos praticamente não há subúrbios e trânsito, porém na vida real é bem diferente.

Mas em GTA San Andreas, o personagem principal Carl Johnson, está retornando para a Costa Oeste, na tentativa de expulsar traficantes de drogas de seu bairro e, em seguida, libertar seu irmão da prisão, isso tudo enquanto policiais corruptos tentam atrapalhar seus planos. O clímax chega quando esses policiais são inocentados de seus crimes, o que desencadeia uma vasta rebelião urbana contra o erro judiciário.

Esse momento é uma alusão aos motins de Los Angeles de abril e maio de 1992, um dos pontos de virada mais significativos da história contemporânea dos EUA. Olsson tem como objetivo explicar momentos como esse, que segundo ele, são mal compreendidos.

Sobre a falta de seriedade do jogo, o professor argumenta que ele irá enfatizar os elementos que mais evocam grandes paradoxos sociais, culturais e políticos. O mesmo tem esperança de que seus alunos cheguem ao final da aula com a compreensão de que os americanos estão divididos hoje, mas que um futuro harmonioso é possível.

GTA V: trama de ganância em San Andreas

Na mais recente versão, o jogo foca no sul do estado, representando uma das mais icônicas cidades dos Estados Unidos, Los Angeles, aqui chamada de Los Santos e traz três novos protagonistas para contar uma trama de crime que não deve nada a Hollywood.

GTA V inaugurou uma trama com protagonistas simultâneos, três personagens de origens distintas que se unem em prol de um grande um plano para ficarem ricos, são eles:

Michael De Santa: um bandido de alta classe, que entra para o programa de proteção a testemunha após delatar seus comparsas, ele é vivido por Ned Luke, que além de dar a voz, também tá a aparência ao personagem;

um bandido de alta classe, que entra para o programa de proteção a testemunha após delatar seus comparsas, ele é vivido por Ned Luke, que além de dar a voz, também tá a aparência ao personagem; Trevor Philips: um traficante maluco que mora no interior e tem métodos nem um pouco ortodoxos de resolver os seus problemas, assim como Luke, Steven Ogg, dá voz e sua aparência ao personagem;

um traficante maluco que mora no interior e tem métodos nem um pouco ortodoxos de resolver os seus problemas, assim como Luke, Steven Ogg, dá voz e sua aparência ao personagem; Franklin Clinton: um rapaz dos subúrbios de Los Santos que comete crimes pequenos até se deparar com Michael e entrar na parte lucrativa do negócio, interpretado por Shawn Fonteno, que também dá sua semelhança ao personagem e ainda carrega um fato curioso, já que Fonteno é primo do rapper Young Maylay que deu voz ao CJ de GTA San Andreas.

Desenvolvimento e Sucesso

Mais de 1000 pessoas se dedicaram para o desenvolvimento desse jogo, logo após o lançamento de GTA IV, em 2008, a Rockstar já começou a se preparar para uma sequência, que saiu da fase de pré-produção em 2010 e em agosto de 2013, a Rockstar terminou o projeto. A produtora nunca disse oficialmente quanto o projeto de GTA V custou, mas estima-se que o orçamento ultrapassou 265 milhões de dólares, o que o torna o jogo mais caro já feito - até a época do seu lançamento.

Por Los Santos ser inspirada em Los Angeles, a equipe de criação viajou para a região para estudar a cidade. Foram tiradas mais de 250 mil fotos, além de horas de conteúdos de lugares importantes para entender a arquitetura de cada prédio da cidade, para tornar a versão digital com a maior fidelidade possível.

A cidade dos anjos, é muito conhecida por ser a cidade natal de grandes artistas da música, como por exemplo a cantora, Billie Eilish. Portanto, a trilha sonora principal do jogo não podia ser diferente e conta com uma curadoria musical elevada. O responsável pelo projeto foi Ivan Pavlovich, que começou a trabalhar na Rockstar em 2004 e trabalhou em Bully e nos dois Red Dead Redemption. Ivan, e outros 4 produtores, criaram mais de 20 horas de músicas, trilhas para missões e diversos outros sons utilizados dentro do jogo.

A ideia de um trio de protagonistas já existia desde o GTA San Andreas, porém, graças ao hardware do PlayStation 2, houveram algumas limitações técnicas, então somente CJ apareceu no jogo. No entanto, depois do quarto jogo, eles criaram as DLCs The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony, sendo cada uma protagonizada por um personagem diferente do protagonista Niko Bellic. As expansões foram um sucesso, e isso ressuscitou a ideia da Rockstar de colocar três protagonistas em GTA V.

Dar vida a cada personagem exigiu muita preparação de cada ator, Ned Luke que viveu Michael de Santa, teve que engordar 11kg, depois estudou os jogos anteriores da franquia, e se inspirou nos personagens Ward Cleaver, da série de humor Leave it to Beaver e em Tony Montana, do filme Scarface para entregar sua performance.

Steven Ogg, que deu vida a Trevor Philips, teve como inspiração o filme Bronson, uma biografia do prisioneiro britânico mais violento dos anos 1970, sua ideia era trazer as nuances de um anti-herói louco, mas ainda com emoções e profundidade ao personagem do jogo. Shawn Fonteno interpretou Franklin Clinton, o ator conta que teve uma história parecida com o personagem, ele cresceu no sul de Los Angeles e viu de perto o tráfico, a criminalidade e a guerra de gangues, então ele entendia bem a cabeça do protagonista.

Com um jogo grande como esse, o roteiro com certeza seria proporcional, Ned Luke comentou que, no total, o roteiro tem mais de 3.500 páginas e 160 mil linhas de diálogos, compostas por falas de missões, interações com figurantes do jogo e muito mais.

O jogo recebeu seu primeiro trailer em 25 de outubro de 2011, trazia Michael narrando e filosofando sobre sua trajetória até a cidade de Los Santos, com vários vislumbres de como o mundo do jogo seria vivo. Fora isso, a prévia ainda mostrava Franklin escondidinho no meio trailer.

E quando finalmente foi lançado, GTA V faturou, em apenas três dias, 1 bilhão de dólares, um recorde que até hoje nenhum outro game chegou perto. Segundo a Statista, Grand Theft Auto V atingiu cerca de 215 milhões de cópias até maio deste ano, ficando atrás apenas de Minecraft como o jogo mais vendido da história.

GTA Online e GTA RP

Um novo braço da franquia chegou através de GTA V, um modo online que colocaria jogadores frente a frente para trocar tiro, completar missões, competir em corridas e entre muitas outras atividades. GTA Online abriu todo um novo leque de possibilidades para os jogadores fãs da franquia e a Rockstar percebeu isso, trazendo constantes atualizações para o modo, com novas adições gratuitas, o que foi saudado pela sua comunidade.

Contudo, um dos grandes expoentes de GTA sempre foi sua comunidade, e ela não se contentou com a possibilidade apenas de jogar com os amigos, não, precisava de uma coisa mais “dentro do mundinho” possível. Assim surgiu o GTA Rolling Play, que não é nada mais do que um jeito de jogar interpretando personagens dentro do título. A onda ganhou muita fama no Brasil, com servidores crescendo e ficando gigantes no país, com a empresa reconhecendo o potencial e comprando o time que fornecia o serviço para os servidores do GTA RP.

Continuação

Doze anos após o lançamento de GTA V, com o título saindo para diversas plataformas, e aparecendo em três gerações distintas, evoluindo graficamente e focando o jogo no modo online. Diversas atualizações gratuitas foram chegando ao jogo, trazendo novas adições, como cassinos, iates, carros voadores, coberturas, tanques e muitas outras maluquices dignas da Rockstar.

No meio disso, ainda chegou aos consoles, a sequência do jogo de faroeste da empresa, Red Dead Redemption II, o original inclusive completou 15 anos de lançamento em 2025.

O título mostrou o cuidado da empresa em se atentar aos detalhes, além do salto gráfico que o motor da Rockstar recebeu, um aliado poderoso nas feições dos personagens e na captura de performance. Assim que Red Dead Redemption II chegou ao mercado, vários jogadores já imaginavam como seria a sequência do jogo mais reconhecido da empresa, GTA VI não passava de um sonho ideal, até ser confirmado em dezembro de 2023, e receber um trailer trazendo seu novo mapa e personagens.

Leonida é uma paródia da Flórida e além de extrapolar toda a loucura do mundo real, GTA VI, vai trazer o maior mapa da saga. Além disso, será o primeiro título a ter uma mulher como protagonista, trazendo com o casal Lúcia e Jason com uma espécie de dinâmica Bonnie e Clyde. O jogo recebeu um segundo trailer este ano, confirmando um adiamento que colocou a data da sequência para 26 de maio de 2026.





