OD: Kojima lança trailer assustador para jogo exclusivo de Xbox

A Kojima Productions revelou um trailer inédito do jogo de terror OD do diretor japonês em parceria com Jordan Peele, na Tokyo Game Show 2025. Título que teve um teaser bizarro mostrando os atores Sophia Lillis de It: A Coisa, Hunter Schafer de Euphoria e Udo Kier de Bacurau em um estado de terror completo. OD inaugura a era de um jogo não exclusivo para o PlayStation Studios, já que dessa vez o título vai chegar exclusivamente para o Xbox Series X e Xbox Series S.

O teaser traz Sophia Lillis como a protagonista, ela adentra uma sala soturna cheia de velas, e vai acendendo uma a uma, algumas em formatos bizarros, com uma até na forma de um bebê. Conforme ela vai acendendo as velas uma batida na porta pela qual ela passou vai ficando mais intensa, até o momento que todas as velas se apagam e uma respiração pesada é ouvida atrás da personagem, assim o jogo corta para o seu rosto enquanto ela chora compulsivamente, marcas estranhas aparecem por seu corpo e finalmente a criatura a captura.

Kojima ainda não deu detalhes sobre do que OD vai se tratar, mas prometeu que será uma experiência para todos os “Jogadores e Gritadores”. OD ainda não tem uma data confirmada para chegar, mas será lançado exclusivamente para o Xbox Series X|S.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular