A cantora Claudia Leitte, 45 anos, comentou no podcast Flow sobre as críticas por cantar no Carnaval mesmo sendo evangélica. Questionamentos sobre sua fé já surgiram no passado, especialmente após polêmicas envolvendo mudanças em letras de músicas.
"Já existiu [uma contradição na minha cabeça]. É um questionamento massa pra si mesmo, porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar, que é sua fé", disse Claudia, citando artistas cristãos como Xanddy e Carla Perez.
Trabalho, cultura e fé
Segundo Claudia, cantar no Carnaval é também parte de sua cultura. "A gente trabalha. É o nosso trabalho e a nossa cultura também. É mais uma cobrança externa", afirmou.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A artista explicou ainda: "Minha relação é com Jesus. Ele não é só o Cara que morreu na cruz por mim. Ele é meu melhor amigo".
O post Evangélica, Claudia Leitte explica por que canta no Carnaval foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.