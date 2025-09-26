João Vicente de Castro revela bastidores de ‘Vale Tudo’ e rebate rumores de climão

João Vicente de Castro afirmou ter sentido o peso da responsabilidade de assumir um papel de destaque no remake - (crédito: Observatorio dos Famosos)





João Vicente de Castro está no ar no remake de Vale Tudo, na pele de Renato Filipelli, e fez um balanço sobre a novela das nove da Globo, que já está na reta final.

Em entrevista à revista Quem, o ator considera que este é o trabalho da sua vida no reconhecimento público como ator, em meio a sua divisão com o folhetim assinado por Manuela Dias, além do programa Papo de Segunda, do GNT, a gestão do canal Porta dos Fundos, e o comando do podcast Não Importa.

Inicialmente, João Vicente de Castro afirmou ter sentido o peso da responsabilidade de assumir um papel de destaque no remake. "Deu um pânico inicial, pânico mesmo. Aquele tempo entre gravar as primeiras cenas e ir para o ar, fiquei realmente desesperado. Acho que o meu personagem da primeira versão para a segunda ganhou muito mais relevância durante a trama", disse.

Apesar da enxurrada de críticas sobre Vale Tudo, o ator aclamou: "A novela é um grande acerto, o elenco é muito bom, a novela está cada vez ficando melhor, bateu recorde de faturamento", declarou João, que afastou possíveis rumores de climão nos bastidores, ao contrário do que já foi noticiado pela imprensa.

"Nunca fiz uma novela com o clima péssimo. As minhas experiências foram todas muito boas. Sempre tive uma equipe que tira sarro, que brinca, que deixa o elenco relaxado. Acho que se eu fizesse mais, talvez eu não tivesse essa impressão, mas adoro fazer novela. Já estou vivendo um certo luto", contou ele.

