Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (28/9)

28.9.25

CONVERSA COM O FUTURO

Data estelar: Lua cresce em Sagitário.

Enquanto fazes tua rotina dominical, permite que tua mente se lance ao futuro e converse com o que virá a ser, mas toma o cuidado de selecionar com muito discernimento as imagens, porque nem todas são ecos do futuro, muitas dessas são projeções de ilusões inúteis.



O futuro é tão real quanto o passado, não porque esteja definido totalmente, mas porque há um roteiro na inteligência dos átomos de nossa constituição, um propósito que, apesar de não ter contornos claros, vai se tornando mais visível à medida que conversamos com o futuro.



O ser humano que somos é ainda mais humano enquanto conversa com o futuro, uma dimensão totalmente inacessível aos animais selvagens, ao mundo vegetal e ao mineral também, reinos que existem dedicados exclusivamente ao aqui e agora.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Transcenda os perrengues, evite ficar se debatendo no meio desses, porque, inclusive, muitos não têm solução, emergem ciclicamente para atazanar sua alma, provocando discussões estéreis que não levam a lugar algum.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Assumir alguns riscos é inevitável, mesmo que sua alma resista a esse movimento, porque teme sair da zona de conforto conquistada. Se o futuro fosse feito só de conforto, então sua alma não teria mais o que fazer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fazer bons contatos é mais fácil do que os preservar. Procure dedicar uma boa parte do tempo deste final de semana para fazer a manutenção dos bons contatos que você andou fazendo nos últimos tempos. Necessário.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é o momento certo para desentulhar gavetas e armários, e colocar ordem para abrir espaço ao novo em sua vida. É impossível o futuro se apresentar a você se não houver espaço onde couber. Faça esse espaço.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Passar bem e compartilhar bons momentos com as pessoas queridas, isso não é distração, mas necessidade, porque através desse exercício sua alma voltará a ter uma visão positiva da realidade atual e do futuro. É por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Continue construindo essa bolha existencial que chamamos depreciativamente de zona de conforto, mas que é imprescindível, porque se todos estivéssemos na intempérie o tempo inteiro, não aguentaríamos o tranco.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É lindo se deixar levar por esses pensamentos maravilhosos que circulam pela mente, porém, é melhor manter os pés firmes do chão, porque senão a alma se encanta com perspectivas que, depois, são impossíveis de realizar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Encontre serenidade do jeito que for mais prático, para sua alma se recuperar do desgaste emocional dos dias anteriores e, ainda mais, seguir em frente com seus intuitos, mas agora de um jeito mais racional.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A bola está com você, e isso significa que as iniciativas que você tomar serão seguidas pelas pessoas próximas. É uma grande responsabilidade, porque recai sobre suas costas o estado de ânimo do grupo todo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure ficar na sua, evitando contato social que não seja de seu gosto ou produzido pela sua iniciativa. Este é um momento em que a solidão tende a ser a melhor companhia possível. Só falta avisar as pessoas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para passar as ideias maravilhosas à prática não é necessário muito esforço nem grandes investimentos, apenas conversar com as pessoas certas e as convidar para se unirem aos seus projetos. É mais fácil do que parece.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure não se ater ao calendário da civilização, que indica ser hoje um dia de folga, porque de acordo aos movimentos estelares, sua alma percebe que há coisas importantes para fazer. Melhor se dedicar a elas.