Wagner Moura ganha o prêmio Golden Eye no Festival de Zurique

Nesta sexta-feira (26/9), o ator Wagner Moura foi celebrado no Festival de Cinema de Zurique, realizado entre 25 de setembro e 5 de outubro, na Suíça. Ele recebeu o prestigiado prêmio Golden Eye, reconhecimento por sua trajetória artística diversa, tornando-se o primeiro sul-americano a conquistar a honraria.
Kleber Mendonça Filho compartilhou uma foto de Moura exibindo o troféu durante a 21ª edição do festival. O diretor é responsável pelo longa O Agente Secreto, estrelado pelo ator e escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026.
O filme, um thriller político ambientado em Recife no ano de 1977, acompanha Marcelo (vivido por Wagner Moura), especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade, mas se depara com um cenário de tensões. A estreia nacional está marcada para 6 de novembro, com exibições especiais já programadas entre setembro e outubro.
De Zurique para Salvador, Moura também se dedica ao teatro. Ele retorna à capital baiana para a temporada de UM JULGAMENTO, depois do Inimigo do Povo, em cartaz no Trapiche Barnabé de 3 a 12 de outubro. Todos os ingressos já estão esgotados.
