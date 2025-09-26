Mostra de vídeo na Hypnacoteca exibe produções brasilienses raras

Sessão especial da Mostra de Vídeo Independente Brasiliense (Movi), neste domingo (28/9), apresenta animações, videodança e outros formatos de produções independentes do Distrito Federal. Catálogos com detalhes das obras serão entregues ao público ao final da exibição. O evento, com entrada gratuita, é realizado na Hypnacoteca Maravalhas — Museu do Urubu.

Trabalhos de Marcelo Coelho, Rodrigo Roal, Corpos Informáticos, Carla Rocha, Fred Sidou, Maria Maia, Rodrigo Paglieri, Elyeser Szturm, Solymar Cunha, Oziel Araújo, Mayra Miranda, João Angelini, Grupo Mesa de Luz, Márcio H. Mota, Fernando Aquino, Raquel Piantino e Krshna Passos estão entre os selecionados para a ocasião.

Aberta em 2024, a Hypnacoteca Maravalhas é um espaço idealizado pelo artista e professor Nelson Maravalhas. O museu combina acervo permanente, exposições temporárias, ações educativas e visitas mediadas.

Serviço

Sessão especial da Mostra de Vídeo Independente Brasiliense, na Hypnacoteca Maravalhas – Museu do Urubu (Lago Norte), neste domingo (28/9), às 19h. Entrada gratuita.