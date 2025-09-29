Wagner Moura vence prêmio no Festival de Zurique por "O agente secreto"

Wagner Moura ganhou mais um prêmio pela atuação em O agente secreto, filme brasileiro que segue na disputa por uma vaga no Oscar de 2026. Com o Golden Eye Globe, o ator se torna o primeiro sul-americano a receber o reconhecimento do Festival de Zurique. A honraria foi anunciada na última sexta-feira (26/9).

No filme, Wagner Moura interpreta Marcelo, um professor especializado em tecnologia que se muda para Recife durante a ditadura militar e descobre que está sendo espionado. O ator baiano venceu, em maio, o prêmio de Melhor Ator do Festival de Cannes, um dos mais prestigiosos do cinema mundial.

Diretor do longa, Kléber Mendonça Filho, também premiado em Cannes, participou da abertura do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, neste mês, quando O agente secreto foi exibido. Ele publicou nas redes uma foto em que Wagner Moura aparece com o troféu conquistado na Suíça.