Jovens músicos do Brasil lideram turnê com artistas de países em conflito

"Ver jovens de países historicamente em conflito dividindo o mesmo palco, tocando lado a lado, é algo que emociona profundamente.", diz José Targino - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma iniciativa está unindo jovens músicos do Brasil e de países que estão em momento de conflitos e tensões diplomáticas em uma turnê internacional pela paz. Liderada pela Orquestra Criança Cidadã (OCC), de Recife, a delegação inclui artistas da Rússia, Ucrânia, Irã, Palestina, Israel, Coreia do Sul e Coreia do Norte, que se apresentarão em uma série de concertos na Ásia e no Vaticano.

Um apelo global pela harmonia

O projeto é uma ampliação de uma missão humanitária realizada em 2023, quando músicos da OCC se uniram a parceiros italianos, russos e ucranianos para uma apresentação no Vaticano. Neste ano, a comitiva expande o alcance, incluindo participantes de nações que enfrentam embates.

José Targino, fundador da OCC e idealizador dos concertos, enfatiza o poder da música como uma linguagem universal. "Ver jovens de países historicamente em conflito dividindo o mesmo palco, tocando lado a lado, é algo que emociona profundamente. Acreditamos, com todas as forças, que a música ainda é uma das poucas linguagens capazes de reunir corações que se encontram distantes", afirma.

Ele descreve a escolha dos músicos como um "gesto de esperança", onde vozes unidas "desafiam o barulho da guerra com o som da convivência fraternal e da harmonia".

Talentos selecionados e repertório

A orquestra brasileira selecionou 11 jovens músicos, com idades entre 16 e 22 anos, através de audições às cegas. Eles são, Pedro Henrique da Silva (violino), Maria Eduarda da Silva (viola), Cleybson Oliveira (cello), Ana Clara de Souza (viola), Lucas Gabriel Pereira (percussão), Lídia da Silva (percussão), Callyandra Batista (cello), André Ribeiro (violino), Geyphane Pereira (violino), Jéssica do Monte (violino) e João Victor de Araújo (percussão).

Os escolhidos se juntam o professor de violoncelo Davi Cristian de Andrade e o contrabaixista Antonino Tertuliano, um ex-aluno da OCC com projeção internacional.

A delegação internacional é composta por duplas de cada localidade. O repertório dos concertos, com duração estimada de 70 minutos, é uma rica fusão cultural.

Agenda da turnê pela paz

A turnê, que conta com patrocínio oficial do Ministério do Turismo, terá as seguintes apresentações:



30 de setembro: Youngsan Art Hall, Seul, Coreia do Sul



4 de outubro: Parque Memorial da Paz, Hiroshima, Japão (duas apresentações)



5 de outubro: Expo 2025, Osaka, Japão



7 de outubro: Roma, Itália



8 de outubro: Vaticano, em apresentação para o novo papa



A Orquestra Criança Cidadã possui um histórico de sucesso em apresentações internacionais, tendo passado por países das Américas, Europa e Ásia. O projeto já formou mais de 700 alunos de áreas carentes da Região Metropolitana do Recife, oferecendo aulas de instrumentos, educação complementar, ações de cidadania, alimentação e cuidados médico-odontológicos.



















*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes