Em "tempo de escrever", Alexandra Mettrau atende a um chamado poético

Estreia literária de Alexandra Mettrau é resposta a um desejo antigo. "Ser escritora era uma das profissões que eu dizia que queria ter quando crescesse." - (crédito: Divulgação )

O ano era 2020 e, em razão da pandemia, cursos e aulas online levaram Alexandra Mettrau a um desgaste extremo. Foi a partir dessa condição limite que ela decidiu resgatar o desejo de se dedicar à literatura. “Me veio a necessidade de fazer algo para mim mesma e isso acordou um impulso muito antigo”, relembra. Cinco anos depois, a autora carioca lança o livro Tempo de escrever, que abarca gêneros como crônica, memória e ensaio.

“O livro representa meu caminho e minha evolução como escritora e reflete meu olhar e minhas indagações sobre mim e sobre o mundo”, diz Mettrau. Amor, esperança e questionamentos acerca do ofício da escrita são alguns dos temas presentes na coletânea de textos.

Alexandra Mettrau é psicóloga, aconselhadora biográfica e professora. A literatura, para ela, possibilitou maior grau de experimentação com a linguagem. “Eu queria libertar e movimentar a minha escrita, que era basicamente técnica, voltada para artigos e apostilas de aulas”, conta. Antes de conceber a ideia de publicar um livro, ela procurou a professora de escrita criativa Antônia Faro, que assina o prefácio de Tempo de escrever. O blog, forma escolhida para compartilhar os primeiros trabalhos, “trouxe uma resposta muito positiva e um incentivo”, completa Mettrau.

O lançamento do livro ocorre no dia 15 de outubro no restaurante Casa das Natas do Shopping Laranjeiras Mall, no Rio de Janeiro, das 18h30 às 22h. Tempo de escrever “é um convite para o público se conectar de forma leve e emotiva com suas próprias memórias e consigo mesmo e fazer as próprias autorreflexões”, garante a autora.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco