Nicole Kidman e Keith Urban se separam após 19 anos

A informação foi divulgada inicialmente pelo tabloide TMZ, que afirmou que o casal está morando em casas separadas - (crédito: ROBYN BECK)

Nicole Kidman e Keith Urban se separaram após 19 anos de casamento, segundo a revista americana People. A atriz de 58 anos e o cantor de 57 eram casados desde 2006 e têm duas filhas.

A informação foi divulgada inicialmente pelo tabloide TMZ, que afirmou que o casal está morando em casas separadas desde o início do verão americano, ou seja, por volta de julho.

Leia também: Jennifer Lopez reflete sobre divórcio e revela fase de renovação

Uma fonte confirmou a informação à People, afirmando que Nicole não queria o fim da relação e estava "lutando para salvar o casamento".

"A irmã de Nicole Antonia tem sido um grande apoio e toda a família Kidman se uniu para apoiar uns aos outros", disse a fonte.

Leia também: Madonna anuncia faixas inéditas e reflete sobre espiritualidade

Nicole e Urban se conheceram em um evento de gala em 2005 e se casaram no ano seguinte. No último dia 25 de junho, a atriz chegou a celebrar o aniversário de casamento dos dois em um post no Instagram.

As filhas do casal, Sunday Rose e Faith Margaret, têm 17 e 14 anos, respectivamente. Nicole também é mãe de Connor e Isabella, de 29 e 31 anos, adotados durante seu casamento com Tom Cruise.