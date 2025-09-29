Band contrata Chris Flores para o lugar que de Cátia Fonseca no 'Melhor da Tarde'

Após dois anos fora da televisão, Chris retorna à TV aberta e apresentará o programa ao lado do jornalista Léo Dias - (crédito: produção internet)

A apresentadora Chris Flores é a nova apresentadora do programa Melhor da Tarde, da TV Bandeirantes. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 29, e ocorre três meses após a saída de Cátia Fonseca da atração.

Após dois anos fora da televisão, Chris retorna à TV aberta e apresentará o programa ao lado do jornalista Léo Dias. A data de estreia da apresentadora ainda não foi confirmada, mas deve ocorrer no começo de outubro.

"A partir de outubro, em data a ser definida, ela passará a integrar a equipe do Melhor da Tarde ao lado de Leo Dias e JP Vergueiro. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 14h30", afirmou o canal de televisão em comunicado publicado na coluna Flávio Ricco, do Portal Léo Dias.

Já a apresentadora Pâmela Lucciola, que havia substituído Cátia Fonseca no programa, voltará para o comando do Melhor da Noite após a saída de Otaviano Costa.

"É uma honra fazer parte dessa casa que preza pela qualidade de conteúdo em todas as suas plataformas, das quais sou fã e consumidora assídua, e que tem valores éticos profissionais e familiares alinhados aos meus", afirmou Chris à coluna.

Chris Flores trabalhou no SBT entre 2016 e 2023. Após sua saída, finalizou um mestrado em História Social. Anteriormente, ela havia atuado na Record ao longo de mais uma década.