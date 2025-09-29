InícioDiversão e Arte
Televisão

Band contrata Chris Flores para o lugar que de Cátia Fonseca no 'Melhor da Tarde'

Apresentadora já passou pelo SBT e pela Record, onde atuou durante mais de uma década

Após dois anos fora da televisão, Chris retorna à TV aberta e apresentará o programa ao lado do jornalista Léo Dias - (crédito: produção internet)
Após dois anos fora da televisão, Chris retorna à TV aberta e apresentará o programa ao lado do jornalista Léo Dias - (crédito: produção internet)

A apresentadora Chris Flores é a nova apresentadora do programa Melhor da Tarde, da TV Bandeirantes. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 29, e ocorre três meses após a saída de Cátia Fonseca da atração.

Após dois anos fora da televisão, Chris retorna à TV aberta e apresentará o programa ao lado do jornalista Léo Dias. A data de estreia da apresentadora ainda não foi confirmada, mas deve ocorrer no começo de outubro.

"A partir de outubro, em data a ser definida, ela passará a integrar a equipe do Melhor da Tarde ao lado de Leo Dias e JP Vergueiro. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 14h30", afirmou o canal de televisão em comunicado publicado na coluna Flávio Ricco, do Portal Léo Dias.

Já a apresentadora Pâmela Lucciola, que havia substituído Cátia Fonseca no programa, voltará para o comando do Melhor da Noite após a saída de Otaviano Costa.

"É uma honra fazer parte dessa casa que preza pela qualidade de conteúdo em todas as suas plataformas, das quais sou fã e consumidora assídua, e que tem valores éticos profissionais e familiares alinhados aos meus", afirmou Chris à coluna.

Chris Flores trabalhou no SBT entre 2016 e 2023. Após sua saída, finalizou um mestrado em História Social. Anteriormente, ela havia atuado na Record ao longo de mais uma década.

Saiba Mais

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 29/09/2025 23:08
x