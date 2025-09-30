Taylor Swift revela detalhes luxuosos de seu novo álbum

Faltando menos de duas semanas para o lançamento de The Life of a Showgirl, Taylor Swift está compartilhando com seus fãs detalhes inéditos sobre sua nova era. Em um vídeo publicado no Instagram no último sábado (20), a cantora de 35 anos falou sobre o processo criativo por trás do álbum, incluindo elementos que prometem transformar a experiência de ouvir música em algo visualmente deslumbrante.

“Quis garantir que os fãs tivessem o máximo possível de imagens desse universo”, disse Taylor Swift, referindo-se à sessão de fotos com Martin Marcus, que segundo ela foi tão extraordinária que acabou divulgando mais fotos do que havia planejado inicialmente.

O álbum contará com CDs e vinis que incluem photocards exclusivos e poemas originais, todos cuidadosamente pensados para oferecer uma experiência única. “Cada CD tem cartões com fotos, cada vinil traz um poema único. Levamos muito tempo para criar a melhor embalagem e a melhor experiência possível”, explicou a artista.

Outro destaque do projeto é o acabamento brilhante do álbum — uma escolha de design inédita para Swift — que, segundo ela, captura a essência luxuosa e chamativa de uma showgirl no palco. “Queríamos que este álbum fosse realmente luxuoso, um aceno ao glamour de uma dançarina quando se apresenta”, brincou.

A cantora ainda revelou, com bom humor, os contrastes por trás do brilho do palco: “Enquanto está no palco, a dançarina parece confiante e deslumbrante, mas nos bastidores… talvez esteja nervosa, com aquela sensação de ânsia”, disse, arrancando risadas dos fãs.

Além disso, Swift anunciou que a festa de lançamento oficial do álbum, chamada The Official Release Party of a Showgirl, será exibida nos cinemas da AMC de 3 a 5 de outubro. O evento contará com o videoclipe de seu single The Fate of Ophelia, cenas dos bastidores e explicações sobre as inspirações das músicas.

“A embalagem do vinil, do CD, as fotografias, os cartões — tudo isso foi feito com muito cuidado e dedicação. Espero que os fãs fiquem tão felizes quanto nós com o resultado final”, concluiu Swift.

Ice Spice fala sobre críticas e amizade com Taylor Swift

a cantora Ice Spice foi anunciada como a nova capa da revista Nylon. A artista, que recentemente participou do remix de Gnarly, do KATSEYE, concedeu uma entrevista ao veículo, onde falou sobre sua trajetória na música, as críticas que recebe diariamente e a importância das amizades em sua vida e carreira.

Durante a conversa, Ice Spice comentou sobre os desafios de lidar com a percepção alheia em relação ao seu talento como letrista. A cantora refletiu sobre como recebeu as críticas inicialmente, mostrando como chegou a duvidar de si mesma, mesmo sendo plenamente consciente de sua capacidade:

“Tipo, as pessoas estavam tentando dizer que eu não sou letrista, e eu meio que entrei com a atitude de ‘É, eles estão certos. Eu não sou.’, mas isso simplesmente não é verdade.”

Em seguida, ela explicou como encontrou segurança em sua própria convicção e decidiu não se deixar abalar pelas opiniões externas. Ice destacou que, embora tenha permitido que os críticos falassem o que quisessem, ela sempre soube do seu talento:

“Eu realmente não senti que precisava provar isso. Mas achei que deveria deixar vocês saberem que eu definitivamente sabia que era [uma letrista]. O tempo todo. Eu só deixei que eles falassem o que quisessem e ficassem felizes com isso.”

Ice Spice lançou seu álbum de estreia, Y2K!, em 26 de julho de 2024. O disco reuniu colaborações de peso com Travis Scott, Gunna e Central Cee, e a artista aparece creditada em todas as composições, reforçando seu papel ativo no processo criativo do projeto.

Ice Spice fala sobre conselhos de Taylor Swift

Ainda na mesma entrevista, Ice Spice falou sobre sua relação próxima com Taylor Swift, ressaltando como a cantora serviu de inspiração e suporte ao longo de sua carreira. Ice compartilhou que um dos conselhos mais importantes que recebeu da artista continua sendo um guia para ela:

“A questão sobre a Taylor é que ela sempre mantém tudo muito real. Sem brincadeira, mas uma das coisas mais importantes que sempre lembro que a Taylor disse foi: ‘Enquanto você continuar fazendo música, tudo vai ficar bem.’”

A artista também detalhou que sua amizade com Taylor vai além de simples conselhos profissionais, envolvendo momentos cotidianos e conversas sobre situações do dia a dia, que ajudam a fortalecer sua confiança e criatividade:

“Toda vez que a gente sai juntas, não é como se ela estivesse apenas me dando conselhos, sabe o que quero dizer? A gente fala sobre a comida que estamos comendo ou sobre o que está acontecendo no momento, mas sempre que me sinto em dúvida ou com menos confiança, com bloqueio criativo, seja o que for, coisas assim realmente ficam marcadas para mim. Ela me disse isso há alguns anos, e ainda carrego comigo.”

Ice Spice também participou do remix da faixa Karma, presente no álbum vencedor do Grammy de Álbum do Ano, Midnights.