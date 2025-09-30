IZA anuncia terceiro álbum com nova sonoridade e voz mais grave

IZA está de volta ao estúdio e promete surpreender os fãs com seu terceiro álbum, que terá o reggae como principal influência. A novidade? Sua voz apresenta um timbre mais grave, resultado da maternidade e do período pós-parto.

“Minha voz está diferente, mais grave, e acho isso divertido. É algo que aconteceu naturalmente durante o puerpério, com todos aqueles hormônios da gravidez”, revelou a cantora ao POPline, que recentemente lançou os singles “Caos e Sal” e “Tão Bonito”.

A artista explicou que mudanças vocais são comuns entre mulheres, mas são mais perceptíveis para cantoras profissionais. “Durante a gravidez, essas alterações se intensificam. No dia a dia, muitas mulheres nem percebem, mas para quem trabalha com voz, faz toda a diferença. Eu sentiria falta se não tivesse passado por isso”, disse IZA.

Além das transformações na voz, a maternidade mudou a rotina da cantora no estúdio. Com a chegada da filha Nala, ela precisou otimizar cada minuto de gravação. “Agora, minha ida ao estúdio é totalmente focada: faço o que precisa ser feito e volto para a neném. Isso me tornou mais produtiva e presente no trabalho”, contou.

IZA destaca que, apesar dos desafios, essa nova fase tem sido gratificante. “Tenho uma relação mais intensa com a criação agora. Quando estou gravando, estou 100% dedicada, sem distrações. É desafiador, mas muito satisfatório.”

IZA inicia nova fase musical e mergulha no reggae

A cantora IZA, uma das vozes mais potentes e influentes da música brasileira contemporânea, acaba de dar um passo ousado e significativo em sua trajetória artística. Em setembro de 2025, ela lançou pela Warner Music dois novos singles — Caos e Sal e Tão Bonito— que marcam o início de um projeto musical centrado no reggae. Mais do que uma mudança estética, essa escolha revela uma busca por identidade, ancestralidade e expressão política, alinhando sua arte com mensagens de resistência, amor e liberdade.

O reggae, gênero musical nascido na Jamaica e mundialmente reconhecido por sua força cultural e social, sempre esteve presente como influência na carreira de IZA. No entanto, agora ele assume protagonismo em sua obra. Segundo a artista, o reggae é um estilo que ela “namora há muito tempo” e que representa uma sonoridade democrática, capaz de dialogar com o R&B, o rap, o dancehall e o samba.

Essa versatilidade sonora é justamente o que permite à IZA explorar novas camadas de sua musicalidade, sem perder a essência que a tornou uma referência no pop nacional.

Caos e Sal, uma das faixas lançadas, tem uma história especial. Composição original de Rafa Chagas, artista admirado por IZA, a música foi presenteada à cantora há anos. Ela conta que, ao começar a idealizar o álbum com base no reggae, essa foi a primeira canção que veio à sua mente. A faixa carrega uma atmosfera densa e reflexiva, abordando temas como transformação, dor e esperança — elementos que dialogam diretamente com a proposta do gênero e com o momento pessoal da artista.

Já Tão Bonito apresenta uma faceta mais leve e intimista. Fruto da colaboração com Nave e Fejuca, parceiros de longa data, a música mistura reggae com afrobeat e R&B, criando uma sonoridade envolvente e sofisticada. IZA destaca que essa faixa representa bem a narrativa que deseja construir em seu novo álbum: uma jornada de reconexão com suas raízes africanas e com a espiritualidade que permeia a cultura afro-diaspórica.

IZA fala sobre o seu novo projeto em coletiva de imprensa

Durante uma recente coletiva de imprensa realizada em São Paulo, a cantora revelou que o projeto também é fruto de reflexões profundas vividas durante a maternidade. Ela mencionou sua conexão com Kemet — nome ancestral do Egito que significa “terra preta” — como uma inspiração simbólica para essa nova fase. O reggae, segundo ela, é um estilo que provoca, questiona e convida à consciência. Por isso, cantar esse gênero no palco é, para IZA, uma experiência de verdade e liberdade.

Além das influências jamaicanas, a artista também citou nomes brasileiros que a inspiraram, como O Rappa e Cidade Negra. Essas bandas, conhecidas por unir reggae com crítica social e poesia urbana, ajudaram a moldar o olhar de IZA sobre o papel da música como ferramenta de transformação. Ao se aproximar dessas referências, ela reafirma seu compromisso com uma arte que não apenas entretém, mas também educa e empodera.