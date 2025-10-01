Matheus Sampaio estreia no cinema como protagonista de "O último episódio"

Aos 17 anos, o ator Matheus Sampaio dá um passo importante em sua carreira ao protagonizar o longa metragem O último episódio, que estreia nos cinemas em 9 de outubro. O filme é dirigido por Maurílio Martins, da produtora Filmes de Plástico (Marte Um e O dia que te conheci), com distribuição da Malute e Embaúba Filmes.

Ambientada em 1991, a trama acompanha Erik, um garoto de 13 anos que, para impressionar a menina por quem é apaixonado, promete ter em mãos a fita com o último episódio de Caverna do Dragão. Sem o episódio real, ele conta com a ajuda dos amigos para tentar sustentar a mentira — e a aventura começa a partir daí.

Antes da estreia no cinema, Matheus acumulava experiências marcantes no audiovisual, no teatro e na música. Na tevê, participou da novela Amor sem igual. No teatro, esteve em produções como Libélula, Flicts (musical) e Quase Shakespeare (musical).

No cinema, protagonizou o longa Memórias de elefante e recentemente finalizou as gravações de Cacilda Backer, no qual interpreta Cuca, filho da personagem-título vivida por Débora Falabella. Além disso, atuou também nos bastidores, participando da assistência de direção e roteiro do curta-metragem Entrelaçados, dirigido por Cynthia Falabella.