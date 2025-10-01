Quem é Guilherme Magon, intérprete de Leonardo Roitman em ‘Vale Tudo’

Guilherme Magon, ator de 39 anos, tem se destacado na televisão ao interpretar Leonardo Roitman no remake da novela Vale Tudo, exibido pela TV Globo. Seu personagem, filho secreto de Odete Roitman (Débora Bloch), traz à tona uma trama inédita na versão original de 1988, na qual Leonardo era considerado morto.

No novo enredo, ele sobrevive a um acidente de carro, mas com sequelas neurológicas que o impedem de falar, sendo mantido em segredo pela vilã. A atuação de Magon tem sido amplamente elogiada nas redes sociais por sua profundidade emocional e capacidade de transmitir sentimentos sem palavras, utilizando olhares e gestos.

Antes de estrear em novelas, Magon já possuía uma carreira consolidada no teatro musical. Em 2011, ele substituiu Reynaldo Gianecchini no espetáculo Cabaret, contracenando com Cláudia Raia. A performance foi tão marcante que gerou especulações sobre um possível romance entre os dois, embora nunca tenha sido confirmado. Também atuou em produções teatrais como Tribos, com Antônio Fagundes, e Hebe — O Musical.

Sua carreira também inclui participações em séries de streaming, como O Som e a Sílaba (2024), Assédio (2018) e O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu (2022), além do filme Rinha (2008).

Na época de O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, Magon comentou sobre o sucesso da série da Disney+ em entrevista ao Correio. O ator declarou sobre a decisão romântica do personagem de deixar a esposa para viver um amor com um homem: “Assistir a um personagem que não se vê obrigado a ter uma sexualidade específica, independentemente da idade ou de relacionamentos passados é algo que pode ajudar a abrir a cabeça de muita gente e, quem sabe, contribuir para que a sexualidade cada um finalmente deixe de ser uma questão.”