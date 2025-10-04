Esposa de Endrick compra carrão de luxo que pode chegar a quase R$ 1 milhão

Ao posar diante do veículo, ela descreveu a realização como "meu carro dos sonhos". - (crédito: Reprodução/Instagram)

Na última quarta-feira (1), Gabriely Miranda compartilhou um momento especial ao mostrar sua mais recente aquisição. A esposa de Endrick, que costuma exibir um estilo de vida luxuoso, adquiriu um automóvel de alto padrão em tom azul. Ao posar diante do veículo, ela descreveu a realização como "meu carro dos sonhos".

O modelo escolhido pela influenciadora é uma Porsche Panamera, reconhecida pelo design e potência. No Brasil, o preço varia entre R$ 800 mil e R$ 922 mil. Para marcar o momento, Gabriely também exibiu um enorme buquê de flores azuis, recebido no dia da compra.

O vídeo publicado pela influencer durante a finalização do negócio logo chamou atenção de seus seguidores. Entre os comentários, mensagens de entusiasmo: "Que tudo!", escreveu uma admiradora. Outra reforçou: "Você merece".

Uma página dedicada à influencer também celebrou: "Ver você realizando seus sonhos me enche de alegria. Estou muito feliz por você, Gaby".

