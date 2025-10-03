Morre aos 44 anos, MC Pink, filha caçula de Garrincha

A cantora Lívia dos Santos, mais conhecida como MC Pink, faleceu na terça-feira (2), aos 44 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Moradora de Bangu, na Zona Oeste do Rio, ela era a filha mais nova do ex-jogador Garrincha, ícone da Seleção Brasileira que morreu em 1983, aos 49 anos. Fruto da relação com Vandérleia de Oliveira Vieira, Lívia fazia parte da grande família de 14 filhos deixados pelo craque.
Ainda na adolescência, aos 14 anos, Lívia iniciou sua caminhada artística. Adotou o nome de MC Pink e logo chamou atenção no cenário musical. Seu primeiro grande destaque foi a música "Rap do Garrincha", composta como homenagem ao pai, lembrando sua trajetória no futebol.
Apesar do início promissor no funk carioca, MC Pink acabou se afastando da música pouco tempo depois. O brilho que prometia marcar sua carreira não se consolidou. Ainda assim, seu nome seguiu lembrado pela ligação com o pai e por sua breve passagem artística.
A morte precoce de Lívia trouxe pesar aos familiares e amigos. Mesmo com a carreira curta, ela deixou registrada sua história através do funk.