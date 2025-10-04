Bruna Biancardi nega que gastou R$ 4 milhões em festa para Mavie

Mavie é a primeira filha de Bruna com Neymar. Em julho, a influenciadora deu à luz Mel, segunda filha com o jogador - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Bruna Biancardi usou suas redes sociais neste sábado, 4, para negar ter gastado R$ 4 milhões em uma festa que fez para a filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar, nesta semana. A menina completa 2 anos na próxima segunda, 6.

Bruna foi questionada por um seguidor sobre o valor e também negou rumores de que os balões da festa vieram da Europa. "Parem de acreditar nessas coisas que inventam. Credibilidade zero", escreveu.

A influenciadora também detalhou que planejou a festa com um mês de antecedência. Ela ainda disse ter celebrado o aniversário de Mavie antes da data por ser "o dia de folga do papai Neymar".

Mavie é a primeira filha de Bruna com Neymar. Em julho, a influenciadora deu à luz Mel, segunda filha com o jogador. Ele também é pai de Helena, de um ano, fruto de um caso do atleta com a modelo Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, de 13 anos, de seu relacionamento anterior com a influenciadora Carol Dantas.