Chef Gil Guimarães realiza jantar na Bottega Agrícola, dos irmãos Pedro e Vinicius Sicari

Proprietário da Casa Baco, da Baco Pizzaria e assinando cardápio da Casa de Chá, o chef brasiliense Gil Guimarães realiza encontro com os irmãos Pedro e Vinícius Sicari para cozinhar suas famosas pizzas com os ingredientes da Bottega Agrícola, localizada perto de Pirenópolis e conhecida pela produção de massas, queijos e salames.



Para Pedro Sicari, esse tipo de evento mostra o potencial de cada produto. “Para nós, é muito importante porque a Bottega é uma família. Receber as pessoas aqui em casa é como receber uma tia, um tio, um primo que chega aqui. Quando a gente enche a casa como hoje, a gente fica muito feliz”, comenta Pedro, que trabalha ao lado do pai, da mãe e do irmão. “A gente gosta que as pessoas se sintam em casa, é como receber amigos”, complementa.

O chef do grupo Baco, Gil Guimarães, destaca a importância dessa união com a Bottega.”Estamos aqui, trabalhando em parceria com os pequenos produtores do Cerrado, valorizando os ingredientes que realmente fazem a diferença em nossa culinária”, comenta Gil. No jantar, o chef fez as suas famosas pizzas com os ingredientes produzidos pelos irmãos Sicari.



“Preparamos pizzas napolitanas, uma receita secular com mais de 300 anos de tradição, feita com muito carinho”, explicou o chef. Para a noite, foram preparadas quatro pizza. A primeira foi a clássica Margherita com queijo scamorza curado por um ano. Em seguida, a Cerratense valoriza os ingredientes do Cerrado com mussarela, pesto com castanha de baru, pimenta, azeite e tomate assado.

Trazendo picância para a mesa, a pizza All’Assassina traz tomate San Marzano, um embutido de calabresa picante chamado nduja e finalizada com macarrão crocante temperado com páprica. Para finalizar, a última pizza combinou lardo, camada de gordura que fica por baixo da pele do porco, mel regional e baunilha do cerrado.

