Ed Sheeran revela segredo online e confessa ter um perfil falso nas redes sociais

Ed Sheeran surpreendeu os fãs ao admitir que mantém um perfil secreto nas redes sociais. Durante sua participação na Small Stage Series, da SiriusXM, em Nova York, o cantor britânico revelou que usa uma conta falsa — o famoso “Finsta” — para acompanhar o que está acontecendo no mundo digital.

Questionado por Andy Cohen, do Watch What Happens Live, se possuía um perfil alternativo, Sheeran foi direto: “Sim.” E explicou que o motivo não tem nada a ver com espionagem de ex-namoradas ou curiosidade sobre outras pessoas, mas com o desejo de se manter conectado à cultura e à música.

“Senti que, quando não tinha uma Finsta, acabava perdendo muita coisa — novas músicas, artistas que surgem, tendências. Então comecei a acompanhar de perto o que me interessa”, contou.

Entre as paixões que alimentam seu algoritmo, o artista citou o rap britânico, a música folk irlandesa e um hobby inusitado: colecionar relógios. “Participo de fóruns e blogs sobre isso. Meu feed é basicamente música e relógios”, detalhou.

Sheeran, que já admitiu se afastar das redes de tempos em tempos, tem um histórico de pausas estratégicas. No início de 2023, ele chegou a explicar que uma delas foi motivada por questões pessoais: “Eu estava passando por um período turbulento e não queria fingir ser alguém que não era.”

O cantor também já havia mencionado, em entrevista ao The Sun, que os comentários de haters o fizeram abandonar certas plataformas. “Basta um comentário maldoso para arruinar o seu dia. Por isso preferi sair”, revelou.

Ed Sheeran conta como soube do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce

Recentemente, Ed Sheeran revelou durante uma conversa com Andy Cohen no Small Stage Series da SiriusXM como descobriu sobre o noivado de Taylor Swift.

“Instagram“, disse Ed Sheeran.

“É”, respondeu o cantor, que fez um show intimista no Irving Plaza, em Nova York, na última quinta-feira (25). “Como todo mundo. Você nem recebeu uma mensagem direta com antecedência?”, perguntou o apresentador, ao que Ed Sheeran respondeu: “Não“.

Segundo a People, a amizade entre Ed Sheeran e Taylor começou há mais de uma década, em 2012, depois que ele abriu a turnê Red Tour, que seguiu o lançamento do álbum homônimo. Red também contou com uma música em parceria entre os dois, chamada “Everything Has Changed”.

“Eu morava em Nashville e ela morava em Nashville, e costumávamos ir e voltar dos shows juntos e fazer todo tipo de coisa, sei lá”, relembrou sobre o início da amizade no podcast Call Her Daddy em abril.

“Eu literalmente passei quase todos os dias com ela por cerca de seis meses, então acho que durante esse período, e eu a vejo quando a vejo“, afirmou.

Ed Sheeran fala sobre músicas do álbum póstumo ‘Eject’

Recentemente, Ed Sheeran comentou em uma entrevista com Zane Lowe, da Apple Music, sobre seus planos de lançar um álbum póstumo intitulado Eject.

Segundo a People, sua esposa, Cherry Seaborn, o ajudará no processo. “Na verdade, está no meu testamento, e Cherry escolhe as faixas“, afirmou.

“Meu desejo é fazer um disco com todas as músicas dos meus 18 anos, então, quando eu falecer, escolher as 10 melhores”, explicou Sheeran. “E é como imaginar se Paul McCartney morresse e houvesse gravações antigas dos Beatles com 16 anos e, logo depois, as 10 melhores de toda a sua carreira.”

“Muitas pessoas não vão gostar disso, mas muitos dos meus fãs vão achar isso superinteressante“, acrescentou.

De acordo com a publicação, o artista confirmou que o álbum só seria lançado após sua morte. “Você sabe como álbuns póstumos são lançados, mas eles são meio que sem planejamento”, continuou, observando que quer trabalhar nele com a esposa antes de sua morte. “E eu não quero ir atrás de alguém só para misturar as coisas e lançar. Quero que seja planejado.”

Vale lembrar que Ed Sheeran já havia falado sobre seus planos para um álbum póstumo. Em março de 2023, ele disse à Rolling Stone que o álbum faria parte de outro projeto de cinco álbuns intitulado “For Symbols”, semelhante à sua série “Math Signs”.

“Quero fazer este álbum aos poucos, entre aspas, ‘perfeito’ para o resto da minha vida, adicionando músicas aqui e ali”, disse Sheeran na época. “E deixar no meu testamento que, depois que eu morrer, ele seja lançado.”

Em março de 2025, durante uma aparição no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ele compartilhou como o diretor Quentin Tarantino inspirou a visão.

“Quando eu tinha uns 18 anos, tive uma ideia para uns 10 álbuns. São Plus, Multiply, Divide, Subtract, Equals, and then Play, Pause, Fast Forward, Rewind and Stop”, ele começou.

“Eu queria fazer 10. Sou meio obcecado por Tarantino, e ouvi dizer que ele estava fazendo 10 filmes, e tem seus projetos paralelos como “Grindhouse” e coisas do tipo“, acrescentou.