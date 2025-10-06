Isabelle Nassar: quem é a atriz viúva de Alexandre Carvalho

A atriz Isabelle Nassar vive um momento de luto após a morte do marido, o empresário Alexandre Carvalho, diretor do Grupo Urca Energia, que morreu no último sábado (4/10). Aos 58 anos, Alexandre faleceu após sofrer um acidente doméstico, no Rio de Janeiro. O casal, junto há anos, tem uma filha adolescente, Maria.

De acordo com informações de pessoas próximas ao Globo, Alexandre sofreu uma queda em casa, bateu a cabeça e foi levado em estado grave para o Hospital Copa Star, em Copacabana. Ele permaneceu internado por uma semana, mas não resistiu aos ferimentos. A família optou por manter os detalhes do acidente sob sigilo.

Quem é Isabelle Nassar

Discreta sobre a vida pessoal, Isabelle tem uma carreira nas artes e uma trajetória marcada pela versatilidade. Nascida no Rio de Janeiro e criada no interior de Minas Gerais, ela começou a trabalhar ainda criança como bailarina, aos seis anos, e depois migrou para o universo da moda, chegando a desfilar para marcas internacionais antes de se dedicar inteiramente à atuação.

Formada em artes cênicas e com pós-graduação em filosofia contemporânea, Isabelle combina o trabalho artístico com a pesquisa acadêmica. Seus estudos abordam o corpo e suas formas de expressão, o que a levou a atuar também como dramaturga e pesquisadora em projetos de artes performáticas.

Na televisão, a atriz conquistou visibilidade com papéis marcantes. Na série Bom Dia, Verônica (Netflix), interpretou Olga, e na novela Travessia (TV Globo), deu vida a Sara, personagem que retorna ao Brasil em busca de respostas sobre o passado de Débora (Grazi Massafera), mãe de Chiara (Jade Picon).

Abalada com a perda, Isabelle fez uma homenagem comovente ao marido nas redes sociais. Em um texto repleto de lembranças e carinho, ela destacou a parceria e o amor que os uniam. “Você me deu uma base. Uma família. Uma vida. Você é meu porto seguro”, escreveu. “Você é uma das almas mais incríveis que passaram por aqui. Te amo eternamente.”