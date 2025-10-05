Beta de Call of Duty: Black Ops 7 demonstra que jogo continua o mesmo, e isso é bom

Novo jogo foi rechaçado antes mesmo do lançamento, principalmente por seu antecessor ser considerado uma boa sequência mantendo a franquia "com o pé no chão". - (crédito: Reprodução/Activision Blizzard)

A série Black Ops está de volta. Em mais um ano, Call of Duty aposta em um estilo futurista para as batalhas no shooter. Na última quinta-feira (2/10), a Activision Blizzard liberou o beta para os compradores da versão da Edição Cofre de BO7, com dois modos principais liberados para o teste de servidor, o tradicional mata-mata, baixa confirmada, dominação de área e, é claro, o modo zumbis. O Correio recebeu o acesso antecipado do jogo e já testou o beta de Call of Duty: Black Ops 7.

Call of Duty e o futurismo

O passado e o futuro se tornaram os dois braços da franquia de tiro. (foto: Divulgação/Activision Blizzard)

Um dos fatores mais relevantes dentro da franquia são as histórias de ação - e a partir de 2010, de ficção científica - que Call of Duty conta. Mostrando a luta de militares táticos contra grupos terroristas que ameaçam a paz mundial. Os fãs elogiaram e muito a saga por colocar eles em uma experiência que só um filme de ação de grande orçamento poderia proporcionar, com vários momentos épicos de conflito e espionagem, principalmente a linha “Black Ops”, que tem os dois primeiros títulos mais aclamados pela comunidade. Contudo, Call of Duty tem seguido por duas vertentes, o passado e o futuro.

A Activision uniu Black Ops a partir do terceiro título com seu estilo de jogo de títulos mais voltados para o jeito futuristas, o que virou uma forte cisão entre os fãs da franquia, assim nascendo a parte da comunidade que apreciava o “clássico” COD.

Dessa forma, toda vez que um novo título ambientado em um futuro próximo é anunciado, já é imediatamente rechaçado antes mesmo dos jogadores aproveitarem. O anterior tinha sido ambientado no passado e sendo uma sequência direta dos fatos do jogo que explora a Guerra Fria, período que os fãs já tinham suplicado para Activision produzir.

Multiplayer

Os tradicionais modos para jogar com os amigos aparecem mais dinâmicos em BO7. (foto: Divulgação/Activision Blizzard)

Os fãs mais assíduos da franquia não gostavam tanto da estrutura dos mapas de BO6, apontado como um dos problemas do título, além do modo zumbis, que alguns alegam ser sempre mais do mesmo. Em Black Ops 7, os fãs podem respirar com mais calma: novos mapas foram adicionados e o tiroteio tem a mesma dinâmica de Warzone, exigindo os reflexos mais rápidos para evitar uma morte surpresa.

Além disso, um novo ângulo de câmera foi adicionado para os jogadores que preferem a visão em terceira pessoa, com o personagem visível, o que pode auxiliar aqueles que têm a dificuldade de ter uma noção espacial durante um combate mais acirrado na visão em primeira pessoa.

A estrutura do multiplayer se mantém a mesma. Na versão da beta estavam disponíveis apenas duas modalidades de moshpit, que são como playlist de vários modos de jogo, e incluíam os já citados anteriormente, mata-mata, dominação de área, baixa confirmada e alguns outros.

Durante a jogatina, o jogo não teve nenhuma queda de performance no PlayStation 5, mantendo o gráfico no modo qualidade. Inclusive, este é um ponto a favor de B07, já que as feições de Milo Ventimiglia, que será o protagonista do modo campanha, David Mason, estão lindíssimas. Também há destaque para a dublagem feita por Guilherme Briggs que entrega o soldado clássico no personagem.

As armas estão bem balanceadas mantendo um padrão tradicional da franquia: pistolas sendo as mais equilibradas; metralhadoras, as mais rápidas, mas nem sempre tão precisas; escopetas sendo potentes, mas com menos alcance e menor precisão - inclusive com o recarregamento mais devagar da história dos games neste beta -; e os rifles de precisão possuindo um dano muito maior, e com menos impacto a curtas distâncias.

Nessa versão tecnológica do combate militar também existe um bastão elétrico que serve como arma corpo a corpo, mas que verdadeiramente não é nada eficiente comparada as armas brancas que outros títulos da saga possuem.

As partidas são divididas em dois times: A Guilda, que serão os vilões do modo história, e os JOCKs, time liderado por Mason na campanha. Antes de entrar, o jogador pode escolher seu operador de cada lado, com 4 opções disponíveis de personagem para a seleção, e já dando o aviso de que skins voltarão em BO7.

Zumbis

O urso infectado é o chefe da fazenda, e o único até o momento. (foto: Reprodução/Activision Blizzard)

O outro modo liberado na beta é um dos mais clássicos de COD, o zumbis, com um mapa ambientado desta vez numa fazenda, nela os jogadores devem proteger uma bomba de eletricidade de hordas de zumbis carnívoros. Tudo isso enquanto se armam e tentam proteger a si mesmos.

No zumbis, você começa apenas com uma pistolinha e vai matando os monstros para ganhar pontos e, assim, trocá-los por armas melhores que causem mais dano nos monstros. Com esses mesmos pontos, o jogador também consegue abrir novas portas dentro do mapa para ajudar sua fuga dos monstros ou apenas ganhar novas opções de enfrentá-los.

O mapa da fazenda é bem mais fechado que os costumeiros da saga, e chega a ser claustrofóbico em momentos que os zumbis se juntam no jogador para acabar com sua vida. No modo, você ainda pode ser revivido assim que cai, com um contador marcando uma quantidade de tempo de vida que o seu personagem tem até finalmente morrer, assim um jogador que estiver com você pode ressuscitá-lo.

Leia mais: Xbox Cloud Gaming pode receber plano gratuito com anúncios

O modo zumbis trouxe muito do que os fãs da franquia gostam. Alguns dos monstros parecem tematizados para o nível, com algumas hordas sendo diferentes variando as hordas, com os caminhantes normais, e os quadrúpedes que são extremamente mais rápidos.

E, não obstante, os chefes também voltaram, com a beta trazendo um urso zumbi como inimigo do nível de fazenda, o único problema no trecho é que o Zé Colmeia Zumbi é o único chefe disponível no beta, o que pode indicar que todo nível tenha o mesmo chefe ou que a Activision guardou a variedade para o produto final.

O único problema do beta, é que nenhuma das partidas consegui finalizar, já que a sala dava um “shadow kick” em alguns jogadores no momento em que o servidor desconectava alguém, sendo assim, eu e outro jogador ficávamos presos em um limbo, sem conseguir progredir para finalizar o nível, o que ocorreu mais de uma vez durante a jogatina.

Considerações Finais

Jogo final ainda promete uma campanha cinematográfica, digna de grandes franquias de ação. (foto: Divulgação/Activision Blizzard)

Outro ponto relevante, é que a comunidade elogiou muito os gráficos do modo zumbis que dá mais detalhes da violência, o que alguns apontavam como ser sempre mais do mesmo desde os primeiros títulos da era PlayStation 4 e Xbox One. A prova comunidade que a comunidade de COD, mesmo com sua parcela irritadiça, ainda é apaixonada no título e que com menos de 24 horas no ar, jogadores já descobriram um easter egg no mapa da fazenda, com uma lixeira que dá recompensas diversas a cada horda.

O Acesso Antecipado, tanto para os jogadores que compraram a versão Cofre, quanto para a imprensa começou do dia 2 de outubro e vai até este domingo, dia 5, a partir daí o beta vai está aberto para os demais jogadores que compraram a versão base até o dia 8 de outubro. Todos receberão um código especial para utilizar no site do beta e assim receberam uma chave para a plataforma onde o jogo foi comprado

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Call of Duty: Black Ops 7 chega no dia 14 de novembro para Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5 e PlayStation 4.







