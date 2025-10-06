Zara Larsson lança “Midnight Sun” e conquista críticos com pop radiante

A cantora sueca Zara Larsson voltou a brilhar nesta sexta-feira (26) com o lançamento de seu novo álbum, Midnight Sun. Com três singles já lançados ao longo do ano – “Pretty Ugly”, faixa-título “Midnight Sun” e “Crush” –, o disco tem recebido elogios praticamente unânimes da crítica especializada.

O trabalho de Larsson é descrito como uma celebração do pop contemporâneo, mesclando nostalgia e inovação. A publicação britânica DIY Mag atribuiu 4,5 estrelas ao álbum, destacando que ele é “quase ininterrupto, ensolarado e exuberantemente formulado, combinando o toque nostálgico do produtor MNEK com a energia do futuro do pop escandinavo”.

Na Austrália, o The AU Review também concedeu 4,5 estrelas, afirmando que Midnight Sun é “implacável em sua ambição de entregar um pop alegre, quase perfeito em sua proposta, e merece ser reconhecido pelo público pelo esforço e dedicação de Larsson”.

O álbum ainda conquistou elogios de veículos como Rolling Stone, que deu 4 estrelas, observando que Larsson mantém “boas vibrações e energia dance-pop do início ao fim”, e a Clash Music, que destacou que o disco é “feito para incendiar pistas de dança e festivais, aprimorando o que a cantora faz de melhor”.

A cantora Kim Petras utilizou sua conta oficial no Instagram para elogiar o mais recente álbum de sua amiga e também artista, a sueca Zara Larsson. Conhecida mundialmente pelo sucesso Unholy, Kim aproveitou o espaço na rede social para destacar a importância do novo trabalho de Zara no cenário pop e reforçar sua admiração pela amiga.

Ela explicou que, após ouvir o álbum algumas vezes do início ao fim, Midnight Sun se tornou rapidamente um dos seus discos favoritos em muito tempo, mostrando que a cantora sueca segue conquistando espaço com sua música envolvente e pop de alta qualidade.

Zara Larsson reflete sobre Midnight Sun e celebra autenticidade

Na última segunda-feira (29), a cantora Zara Larsson concedeu uma nova entrevista ao programa apresentado por Zach Sang, o “Zach Sang Show”. Durante a conversa, a artista sueca falou sobre seu mais recente álbum de estúdio, Midnight Sun, o quinto lançamento de sua carreira. Zara destacou que o projeto ultrapassa a questão dos números e se consolidou como uma obra reconhecida pelo público que ela deseja alcançar.

Ao ser questionada sobre a recepção inicial do álbum e os resultados obtidos nas plataformas digitais, Zara Larsson admitiu que os números, por si só, podem transmitir uma ideia equivocada sobre o impacto real do projeto. Ela explicou que, embora Midnight Sun possa parecer menos expressivo em comparação com trabalhos anteriores, a percepção cultural em torno do disco é muito mais profunda e significativa do que qualquer métrica isolada. Foi nesse contexto que ela afirmou:

“É engraçado olhar para os números do streaming, porque Midnight Sun está meio que flopando comparado aos meus outros projetos. Mas, ao mesmo tempo, absolutamente não está, porque eu sinto que, culturalmente, as pessoas que eu amo, que eu sigo e que eu tenho ao meu redor, a energia é completamente diferente.”

Na sequência, Zara Larsson aprofundou sua reflexão sobre o sentimento de realização pessoal que este álbum lhe proporciona. Para ela, Midnight Sun representa mais do que um simples lançamento: é um marco de autenticidade e um reflexo genuíno de sua identidade artística. Ao descrever essa nova fase, a cantora utilizou uma metáfora lúdica para expressar a clareza e a confiança que sente atualmente em sua trajetória:

“Eu sinto que elas me veem, porque sou eu. É uma completa mudança. É como se eu estivesse jogando um jogo de computador e, a cada decisão, a cada passo, eu recebesse um alerta do tipo: ‘Você conseguiu a recompensa, você está no caminho certo’. Apenas parece tudo claro para mim agora.”

Midnight Sun reúne 10 músicas em pouco mais de 31 minutos de duração. Entre os singles previamente divulgados estão a faixa-título Midnight Sun, o lead single Pretty Ugly e a faixa Crush. Atualmente, as músicas de Zara Larsson já somam mais de 56,5 milhões de reproduções no Spotify, evidenciando o impacto e o alcance das canções que antecederam o lançamento do projeto completo.