Peça 'Caim e Abel - As Bestas' chega ao Sesc do Gama neste fim de semana

Nos dias 9 e 10 de outubro o grupo Desvio apresenta o novo espetáculo Caim e Abel - As Bestas, no Sesc do Gama. A partir da história bíblica de Caim e Abel, a peça busca refletir de forma crítica as origens do patriarcado e a construção das masculinidades tóxicas.

Com direção de Rodrigo Fischer e o roteiro feito por Gil Roberto, a peça combina dramaturgia sólida, trilha sonora ao vivo e elementos multimídia, e intercala cenas de tensão visceral com reflexões políticas e humor ácido.

A peça é feita a partir de uma do grupo, com uma imersão da equipe feita em Cavalcanti (GO), e traz como referência Dostoiévski, Bell Hooks e Nietzsche. O espetáculo busca um projeto político urgente, além de questionar o que é ser homem e como a impotência do poder patriarcal gera violência, ressentimento e autoritarismo, com impactos devastadores sobre mulheres, população negra, indígena e LGBTQIAPN+.

Serviço

Caim e Abel - As Bestas

Nos dias 9 (às 15h) e 10 (às 19h) de outubro, no Sesc do Gama. Entrada é gratuita e não é indicado para menores de 16 anos. Duração de 120 minutos.



