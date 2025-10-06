"Monstro": Ed Gein, o serial killer que fazia móveis de pele humana

A terceira temporada de 'Monstro' revela os crimes macabros de Ed Gein, incluindo assassinatos, exumações e objetos feitos com restos humanos - (crédito: Divulgação / Netflix )

A terceira temporada da série Monstro, criada por Ryan Murphy, produtor de American Horror Story (AHS), estreou na Netflix na sexta-feira (3/10). Intitulada de Monstro: A História de Ed Gein, a produção documental mergulha na vida e nos crimes do assassino que chocou os Estados Unidos nos anos 1950 — inspirando personagens icônicos do cinema de terror, como Norman Bates (Psicose), Leatherface (O Massacre da Serra Elétrica), Buffalo Bill (O Silêncio dos Inocentes) e até o vilão Bloody Face da segunda temporada de AHS.

Composta por oito episódios, a temporada reconstitui como um homem aparentemente solitário do interior do Wisconsin se transformou em símbolo do terror norte-americano. Nascido em 1906, Gein cresceu sob a rígida autoridade de sua mãe, Augusta, que lhe ensinou princípios religiosos extremos e a crença de que o mundo era corrompido pelas mulheres e pelo pecado. Após a morte dela, em 1945, Gein ficou sozinho na fazenda da família, iniciando uma trajetória marcada por luto, obsessão e insanidade.

Entre 1954 e 1957, Gein assassinou pelo menos duas mulheres: Mary Hogan, dona de um bar, e Bernice Worden, proprietária de um armazém em Plainfield. Contudo, o que realmente horrorizou o país foi a descoberta de móveis e utensílios feitos de restos humanos, incluindo cadeiras revestidas de pele, tigelas de crânios, máscaras com rostos femininos e até um abajur feito de uma face humana. Ele também exumava cadáveres de mulheres semelhantes a sua mãe, usando partes dos corpos para “reconstruí-la” como se tentasse trazê-la de volta à vida.

Preso em 1957, Gein foi inicialmente considerado incapaz de responder pelos crimes e internado em hospitais psiquiátricos de segurança máxima. Em 1968, foi considerado apto a ir a julgamento, sendo declarado culpado pelo assassinato de Bernice Worden, mas novamente classificado como legalmente insano. Ele permaneceu internado até sua morte, em 1984, aos 77 anos, vítima de câncer no fígado.

A nova temporada da série revisita a trajetória sombria e mostra como o caso de Ed Gein segue repercutindo no imaginário popular, consolidando-se como um dos capítulos mais macabros da história criminal dos Estados Unidos. Nos capítulos anteriores, Monstro explorou os crimes de Jeffrey Dahmer e dos irmãos Menéndez.