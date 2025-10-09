Dia das Crianças em São Sebastião será animado com agenda cultural - (crédito: Divulgação)

Nesta sexta e sábado, a segunda edição do Piquenique Literário promete celebrar o Dia das Crianças com estímulo imaginário e lúdico, no Parque do Bosque em São Sebastião. O evento oferece uma programação acessível para toda a família, com entrada gratuita. Além de espetáculos, contação de histórias e mágica, haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão doce para a garotada no sábado.

Como brincar e aprender é um direito de todos, o 2º Piquenique Literário garante acessibilidade plena com audiodescrição e intérprete de Libras. De acordo com Taire Oliveira, organizador do evento, a proposta é semear o gosto pela leitura de forma lúdica e afetiva.

Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a programação traz dois dias de literatura, teatro, música, brinquedos infláveis, educação ambiental e arte visuais para promover o desenvolvimento da oralidade, estimular a imaginação e o consumo consciente por meio de práticas sustentáveis. O evento conta com apoio da Biblioteca do Bosque e do Instituto Amigos da Vila.

Confira a Programação:

Sexta-feira (10/10)



Mágico Tio André



Florescendo Poesias



Contação de Estória



Teatro - Cia Fábula



Mamulengo Sem Fronteiras

Sábado (11/10)

Florescendo Poesias



Contação de Estória



Mágico Onildo Júnior



Teatro - Cia Fábula



Mamulengo Sem Fronteiras



Brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce



SERVIÇO:



2º Piquenique Literário



A segunda edição será no Parque do Bosque (São Sebastião), a partir das 14h entre os dias 10 e 11 de outubro. Entrada Gratuita e classificação indicativa livre.

