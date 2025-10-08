CCBB comemora 25 anos com programação especial para o Dia das Crianças

O Centro Cultural Banco do Brasil comemora 25 anos com uma série de espetáculos proporcionados pelo Movimento Internacional de Dança, MID. A programação reúne teatro para bebês, aulas abertas de dança de variados estilos e batalhas de All Style.
O movimento visa trazer momentos de diversão e valorização da arte e cultura. “Ao lado da batalha All Style, onde premiamos talentos da dança urbana do DF, o Palco Aberto é o coração do MID, que nasceu desse desejo de aproximar e quebrar preconceitos e estigmas dos muitos tipos de dança. No Palco Aberto, a dança é o que pulsa, o que faz chamar as pessoas ao movimento”, destaca Sérgio Bacelar., diretor geral do movimento
O CCBB oferece uma van, que leva o público de forma gratuita, através da ação “Vem pro CCBB”. O projeto visa trazer mais pessoas para o centro cultural e facilitar o acesso.
A van sai da biblioteca nacional rumo ao CCBB, das quintas-feiras aos domingos. O acesso é gratuito, porém é necessário fazer a retirada de ingresso no site do CCBB, na bilheteria do CCBB ou pelo QR Code da van. O ingresso garante o lugar na van, que está sujeita à lotação, mas a ausência de ingresso não impede sua utilização.
Confira a programação:
Sábado (11/10)
- BATALHA ALL STYLE – Às 16h.
- Galeria IV CCBB
- CRIOLINA KIDS – Das 15h às 18h.
- PALCO ABERTO – Às 20h.
- Teatro CCBB. Ingressos: R$30 e R$15 (meia).
Domingo (12/10)
- AULAS DE DANÇA PARA CRIANÇAS – Das 11h às 16h
- BATALHA ALL STYLE – Às 13h.
- Galeria IV CCBB.
- BEBÊ GROOVE (DF) – Às 16h e às 17h30
- Teatro CCBB. Ingressos (bilheteria do CCBB): R$30 e R$15 (meia).
- CRIOLINA KIDS – Das 17h às 19h.
Horários da van | De quinta a domingo
- Saída : Biblioteca Nacional; Destino: CCBB: 13h,?14h,?15h,?16h, 17h, 18h, 19h e?20h
- Saída CCBB; Destino: Biblioteca Nacional: 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30 e 21h30