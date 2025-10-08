"Ginny & Georgia": quarta temporada começa a ser gravada

Antonia Gentry e Brianne Howey retornaram aos estúdios da Netflix para dar continuidade a história de Ginny e Georgia. As atrizes compartilharam um vídeo do primeiro dia de gravação da quarta temporada no perfil oficial da plataforma de streaming no Instagram.

O começo das gravações, no entanto, não significa que a próxima temporada já tem uma data de estreia definida. O terceiro capítulo da série integrou o catálogo da Netflix em junho deste ano, em um término que deixou os fãs cheios de perguntas.





Embora Sarah desejasse “quebrar” Georgia, o relacionamento entre mãe e filha se fortaleceu no fim da última temporada. Georgia é libertada da prisão graças às escolhas da filha. Segundo Antonia, intérprete de Ginny, “ela reage visceralmente a isso e faz de tudo para impedir que aconteça”, reconhecendo que o destino de Georgia depende dela.

Diferente da temporada anterior, Ginny já não carrega o peso de proteger a mãe em silêncio. Ela esperava que os adultos percebessem os comportamentos disfuncionais de Georgia — mas, quando isso ocorre, o resultado não é o que desejava. Antonia explicou: “Nós a vemos realmente mudar nesse aspecto, tipo: ‘Quer saber? Eu não me importo. Se isso significar que eu tenha que manipular as pessoas e chantagear, eu farei isso’. Tal mãe, tal filha.”

A atriz antecipou ainda que a próxima temporada mostrará as reações de Georgia e uma nova faceta da protagonista: “Vai ser uma nova versão muito divertida de Ginny que poderemos testemunhar, e talvez na próxima temporada possamos ver mais disso.” Brianne, por sua vez, opinou que Georgia está apavorada de ver a filha reproduzindo suas manipulações.