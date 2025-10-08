Orquestra recifense se apresenta em Audiência Geral diante do Papa Leão VIV

A turnê internacional Concertos pela Paz ocorreu na Praça São Pedro, a principal do Vaticano - (crédito: Imagem cedida ao Correio Braziliense)

A Orquestra Criança Cidadã, um projeto de inclusão social sediado no Recife, capital de Pernambuco, se apresentou diante do Papa Leão XIV nesta quarta-feira (8/10). A performance ocorreu durante a Audiência Geral da Igreja Católica, no Vaticano, em Roma, na Itália. A audiência, ministrada pelo pontífice semanalmente, é aberta para todos.

A turnê internacional Concertos pela Paz ocorreu na Praça São Pedro, a principal do Vaticano. Diante de milhares de fiéis, as canções foram performadas na chegada do Papa ao evento, e na parte final da cerimônia.

O grupo brasileiro contou com a regência do maestro José Renato Accioly. O projeto, com a presença no Vaticano, encerrou uma sequência de apresentações pelo exterior. O show passou por Seul, na Coréia do Sul; e ainda Hiroshima e Osaka, no Japão.

"Encerrar esta turnê no Vaticano, diante do Santo Padre, foi o coroamento de uma jornada marcada pela emoção e pela fé na força da música", afirmou o maestro José Renato Accioly em nota. "Cada concerto, em cada país, reafirmou que a harmonia não está apenas nas partituras, mas na convivência entre os povos. Os Concertos pela Paz são um testemunho vivo de que, quando jovens de diferentes culturas se unem para tocar, o som que nasce é o da esperança", completou.

A percussionista Lídia Sotero, parte do grupo da Orquestra Criança Cidadã, afirmou que jamais esquecerá a experiência vivida na Europa. "Tocar na Praça de São Pedro, diante do Papa, foi uma experiência que eu jamais vou esquecer. A cada nota, sentia que estávamos levando uma mensagem de união e esperança, e isso me emocionou profundamente", contou.



"Quando começamos a tocar, senti um silêncio diferente, um silêncio de respeito, de comunhão. Tocar diante daquela multidão e do Papa foi algo indescritível. O projeto me fez acreditar ainda mais no poder da música como uma ponte. Como alguém vindo de um país em guerra, sei o quanto o mundo precisa de gestos assim, e participar deste projeto me fez sentir parte de algo realmente maior do que nós mesmos", avaliou o violonista ucraniano Oleksandr Puzankov.

