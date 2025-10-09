Festival Maximus propõe encontro entre tradição e modernidade do circo

Palhaço, artistas de lona e malabaristas são algumas das diversas manifestações circenses. Conectar todas elas é o que propõe o Maximus – Festival de Circo do Futuro, que ocorre até domingo (12/10), no Sesc de Ceilândia. Convidados internacionais do México e do Chile, além de atrações brasileiras, integram programação marcada por espetáculos e oficinas interativas.

Segundo Letruta, diretor do evento, a iniciativa nasceu pela necessidade de reconstruir intercâmbio entre artistas depois do período pandêmico. “Levou mais de dois anos para reconectar a produção cultural internacional, principalmente das artes circenses que têm um contexto muito marginalizado”, explica. “É realmente um encontro especial de revitalização.”



O festival aumenta oportunidades diante de mercado incerto, de acordo com Camila Krishna, que veio do Rio de Janeiro. “Eles estão contemplando diversos artistas e companhias possibilitando circular com nossos espetáculos.” Ela apresenta, junto ao grupo Circo do Ato, Praticantes do amor cujo nome não se ousava dizer, com acrobacias, trapézio, contorção e dança.

Além das apresentações, estão previstos cinco workshops de artistas nacionais e estrangeiros, entre os quais o chileno Fernando González, com o workshop Flow & Hoop, e a mexicana Karen Bernal Méndez, com o laboratório Caligrafia do Movimento. Para participar dessas atividades, é preciso se inscrever no Instagram @maximus.festival.

Serviço:

Maximus – Festival de Circo do Futuro, de hoje a domingo (12/10). No Sesc Ceilândia. Entrada gratuita. Confira a programação completa neste link.