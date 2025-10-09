João Carlos Martins é premiado por sua carreira na última quarta-feira (8)

Madu Suhet*

Concedido pela fundação Mapfre, o prêmio homenageia aqueles que, além de possuírem excelência profissional, dedicam sua vida ao desenvolvimento da sociedade. A cerimônia ocorreu na Espanha e contou com a presença da rainha Sofia para a entrega do prêmio.

João Carlos Martins marcou o cenário da música clássica no Brasil ao se reinventar usando luvas biônicas para voltar a tocar piano, após viver um câncer. Além de sua excelência musical, Martins criou a instituição “Fundação Bachiana”, que busca trazer jovens vulneráveis para o meio da arte e da cultura.

“Receber este prêmio das mãos da Rainha Sofia é um momento inesquecível. Sinto-me honrado em representar o Brasil e mostrar que a música é capaz de transformar muitas vidas!”, afirmou o maestro.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco