João Carlos Martins é premiado por sua carreira na última quarta-feira (8)

Exemplo de resiliência e determinação, o músico e maestro brasileiro foi o primeiro a receber o "Prêmio por toda uma vida profissional José Manuel Martínez"

Maestro João Carlos Martins em concerto. - (crédito: Fernando Mucci.)
Maestro João Carlos Martins em concerto. - (crédito: Fernando Mucci.)

Madu Suhet*

Concedido pela fundação Mapfre, o prêmio homenageia aqueles que, além de possuírem excelência profissional, dedicam sua vida ao desenvolvimento da sociedade. A cerimônia ocorreu na Espanha  e contou com a presença da rainha Sofia para a entrega do prêmio.

João Carlos Martins marcou o cenário da música clássica no Brasil ao se reinventar usando luvas biônicas para voltar a tocar piano, após viver um câncer.  Além de sua excelência musical, Martins criou a instituição  “Fundação Bachiana”, que busca trazer jovens vulneráveis  para o meio da arte e da cultura.

“Receber este prêmio das mãos da Rainha Sofia é um momento inesquecível. Sinto-me honrado em representar o Brasil e mostrar que a música é capaz de transformar muitas vidas!”, afirmou o maestro.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Por Madu Suhet
postado em 09/10/2025 17:45
