Integrante de circo fica ferido após queda de 4 metros de altura

Um integrante do Circo Maximus, que está se apresentando em Brasília, ficou ferido após cair de uma altura de aproximadamente 4 metros, na noite deste domingo (30/3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a vítima, de 35 anos, caiu durante sua apresentação no circo. O Circo Maximus está instalado no estacionamento do Boulevard Shopping, na Asa Norte.

Quando as equipes de socorro chegaram no local, a vítima estava imobilizada no protocolo de trauma pelo brigadista do shopping. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava com suspeita de fratura no braço direito e perna esquerda.

Ainda de acordo com a corporação, a vítima estava consciente, orientada e estável. Após os primeiros atendimentos no local da queda, o integrante do circo foi encaminhado para o Hospital de Base.

O Correio entrou em contato com o Circo Maximus e com o Boulevard Shopping, mas, até a última atualização desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para esclarecimentos.