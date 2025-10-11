InícioDiversão e Arte
Altas Horas homenageia Caetano, com convidados como Gil e Ney Matogrosso

Entre os convidados estão Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, Xande de Pilares, Mosquito, Kleber Lucas, Pretinho da Serrinha e os filhos de Caetano: Tom, Zeca e Moreno Veloso

Caetano Veloso - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
O Altas Horas deste sábado, 11, comemora 25 anos do programa na TV Globo e faz uma edição especial em homenagem ao cantor Caetano Veloso. Entre os convidados estão Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, Xande de Pilares, Mosquito, Kleber Lucas, Pretinho da Serrinha e os filhos de Caetano: Tom, Zeca e Moreno Veloso.

Já as músicas escolhidas englobam alguns dos clássicos do músico, como Cajuína, Você é Linda, Deus Cuida de Mim, Divino Maravilhoso, Leãozinho, Você Não Me Ensinou A Te Esquecer e Muito Romântico.

Um dos destaques será o encontro no palco entre Caetano e Gilberto Gil. A dupla vai relembrar o início da amizade, quando foram apresentados pelo produtor Roberto Santana, na rua Chile, no centro de Salvador. "Começamos a conversar e ficamos falando mais entre ele e eu do que com Roberto, que era nosso amigo", relata Veloso.

O Altas Horas de hoje vai ao ar às 22h25, após a exibição da novela Vale Tudo. O programa é apresentado por Serginho Groisman.

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 11/10/2025 18:56
